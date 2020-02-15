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    • Ekonomi
    • 15.02.2020 20:03
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    • 15.02.2020 20:11

    'den yeni iş kuracaklara 60 bin TL'ye kadar destek! Destek kredisi nasıl alınır? İşte şartları

    Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı () tarafından her yıl binlerce vatandaşa çeşitli miktarlarda destekler veriyor. KOBİ'lere destek sunmaya devam eden KOSGEB'de yeni iş kuracaklara çeşitli destekler verilecek. KOSGEB tarafından yeni işletmelerin kurulması ve devamlılığının sağlanması adına geleneksel girişimcilere 60 bin liraya, ileri girişimcilere 370 bin liraya kadar katkı sağlanıyor. Peki, KOSGEB hangi alanlara destek veriyor? İşte detaylar

    KOSGEB'den yeni iş kuracaklara 60 bin TL'ye kadar destek!

    KOSGEB tarafından iş kurmayı düşünen vatandaşlara büyük destekler sağlanıyor. KOSGEB desteklerinden yararlanmak isteyen binlerce kişi ise KOSGEB başvurusunun nasıl yapıldığını, hangi alanlara, ne kadar destek verildiğini araştırıyor. Bu kapsamda konu hakkında en çok araştırılan sorular arasında KOSGEB destek kredisi nasıl alınır sorusu bulunuyor. İşte destek kredisine başvuru şartları

    KOSGEB DESTEK KREDİSİ NASIL ALINIR?

    KOSGEP hibe ve desteklerinden yararlanmak için ilk olarak; KOSGEB'e üye olunmalıdır. Bunun için KOSGEB'e giriş yaptıktan sonra şifre ve kullanıcı almak gerekir. Bu esnaf için de KOBİ'ler için de gerekmektedir. KOSGEB'e üye olan KOBİ'ler KOSGEB KOBİ beyannamesini doldurmalı ve kredi başvurusu için KOSGEB veri tabanına kayıt olmalıdır. KOSGEB veri tabanına kayıt olmak için ise KOSGEB girişten girip bütün bilgilerinizi, vergi numaranızı yazmanız gerekir. Bu şekilde kayıt birkaç dakikada yapılabilmektedir.

    BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    - İşe başlamanın kanuni süreçte bildirilmiş olması
    - Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından idare edilmesi
    - Tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla uygun şartları (29 yaşını doldurmamış olma şartı da dahil) taşıması
    - İşletmenin üçüncü dereceye kadar akrabadan devralınmamış olması
    - Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

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    Haberler Ekonomi KOSGEB'den yeni iş kuracaklara 60 bin TL'ye kadar destek! Destek kredisi nasıl alınır? İşte şartları
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