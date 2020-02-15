Fırsatçıya 104 bin TL ceza

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tıbbi maskelerde haksız fiyat uygulamalarıyla ilgili olarak "Maskeler ürün güvenliği açısından Sağlık Bakanlığı'nın denetim alanına giriyor. Yapılan denetimler sonucunda maskelerde fahiş fiyat uygulayanlar tespit ediliyor. Bunlara 10 bin ile 104 bin lira arasında ceza uygulanacak" dedi.
- Ekonomi
- 15.02.2020 Gazete
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