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    • Ekonomi
    • 15.02.2020 Gazete

    Fırsatçıya 104 bin TL ceza

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tıbbi maskelerde haksız fiyat uygulamalarıyla ilgili olarak "Maskeler ürün güvenliği açısından Sağlık Bakanlığı'nın denetim alanına giriyor. Yapılan denetimler sonucunda maskelerde fahiş fiyat uygulayanlar tespit ediliyor. Bunlara 10 bin ile 104 bin lira arasında ceza uygulanacak" dedi.

    Fırsatçıya 104 bin TL ceza
    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tıbbi maskelerde haksız fiyat uygulamalarıyla ilgili olarak "Maskeler ürün güvenliği açısından Sağlık Bakanlığı'nın denetim alanına giriyor. Yapılan denetimler sonucunda maskelerde fahiş fiyat uygulayanlar tespit ediliyor. Bunlara 10 bin ile 104 bin lira arasında ceza uygulanacak" dedi.

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