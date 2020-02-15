Banklara düzenleme! Zorla kart veren yandı

Hükümetin bankaların vatandaştan ve ticari işletmelerden aldığı ücret ve komisyonlara getirdiği standart herkesi memnun etti. TBMM'de görüşülen bir yasa tasarısı ile sektördeki bazı sorunların giderilmesi de sağlanacak. Yasa tasarısı ile bankaların alacakları ücret ve komisyonların belirlenmesi yetkisi BDDK'dan alınarak Merkez Bankası'na verilecek.
● Bankacılık sistemini tehlikeye düşürdükleri tespit edilen banka mensuplarının imza yetkisi kaldırılabilecek.
● Bankaların piyasa bozucu faaliyetleri, finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlemler olarak kabul edilecek.
● Müşteri hakları hükümlerine aykırılık halinde 1 milyon liraya kadar idari para cezası kesilecek.
● Bankaların talepte bulunmayan kişilere kart vermeleri ve kart limitini artırmaları halinde 25 bin liradan 50 bin liraya kadar para cezası uygulanacak.
● Vatandaşlar, büyük ölçekli projelere finansman sağlamak suretiyle ortak olabilecek.
● Aynı şekilde sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına ilişkin yanıltıcı işlem yapanlara hapis cezasının alt sınırı da 2 yıldan 3 yıla yükseltiliyor.
BU ÜCRETLERE SINIRLAMA GETİRİLDİ
1. Bireysel Krediler (Tahsis ücreti, ekspertiz ücreti, taşınır ve taşınmaz rehin tesis ücreti)
2. Mevduat/Katılım Fonu (Hesap işletim ücreti, para çekme ücreti)
3. Para Transferleri (EFT ücreti, havale ücreti, uluslararası fon transferi ücreti)
4. Kredi Kartları (Yıllık üyelik ücreti, ek kart yıllık üyelik ücreti, nakit avans çekim ücreti)
5. Diğer (Kiralık kasa ücreti, kampanyalı ürün veya hizmetler ücreti, fatura ödeme ücreti, arşiv-araştırma ücreti, onaya bağlı bildirim ücreti, başka kuruluş ATM'sinden yapılan işlem ücreti)
FARUK ERDEM
VATANDAŞIN CEBİNİ KORUYAN YAZI DİZİSİ
● Bankacılık sistemini tehlikeye düşürdükleri tespit edilen banka mensuplarının imza yetkisi kaldırılabilecek.
● Bankaların piyasa bozucu faaliyetleri, finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlemler olarak kabul edilecek.
● Müşteri hakları hükümlerine aykırılık halinde 1 milyon liraya kadar idari para cezası kesilecek.
● Bankaların talepte bulunmayan kişilere kart vermeleri ve kart limitini artırmaları halinde 25 bin liradan 50 bin liraya kadar para cezası uygulanacak.
● Vatandaşlar, büyük ölçekli projelere finansman sağlamak suretiyle ortak olabilecek.
● Aynı şekilde sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına ilişkin yanıltıcı işlem yapanlara hapis cezasının alt sınırı da 2 yıldan 3 yıla yükseltiliyor.
BU ÜCRETLERE SINIRLAMA GETİRİLDİ
1. Bireysel Krediler (Tahsis ücreti, ekspertiz ücreti, taşınır ve taşınmaz rehin tesis ücreti)
2. Mevduat/Katılım Fonu (Hesap işletim ücreti, para çekme ücreti)
3. Para Transferleri (EFT ücreti, havale ücreti, uluslararası fon transferi ücreti)
4. Kredi Kartları (Yıllık üyelik ücreti, ek kart yıllık üyelik ücreti, nakit avans çekim ücreti)
5. Diğer (Kiralık kasa ücreti, kampanyalı ürün veya hizmetler ücreti, fatura ödeme ücreti, arşiv-araştırma ücreti, onaya bağlı bildirim ücreti, başka kuruluş ATM'sinden yapılan işlem ücreti)
FARUK ERDEM
VATANDAŞIN CEBİNİ KORUYAN YAZI DİZİSİ
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