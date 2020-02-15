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    • Ekonomi
    • 15.02.2020 Gazete

    Emekliye farklı ! 2020'de lar emeklilere ne kadar promosyon veriyor? Şartları neler?

    Milyonlarca emekli son günlerde ikinci heyecanını yaşıyor. Yeni promosyonu almaya hazırlanan emekliler, ilkine göre daha yüksek ödeme beklentisi taşıyor. lar Birliği bir promosyon çalışmaları olmadığını açıkladı, toplu hareket edilmeyeceği görüldü. İsteyen banka, promosyonu artıracak. Peki, bankalar emeklilere ne kadar promosyon verecek? Şartları neler? Detaylar haberimizde...



    Emekliler     ikinci promosyon heyecanı yaşıyor. Yeni promosyonu almaya hazırlanan emekliler, ilkine göre daha yüksek ödeme beklentisi taşıyor. Bankaların Sosyal Güvenlik Kurumu ile masaya oturarak halen maaşa göre 300, 375 ve 450 lira olan taban promosyonu artırması beklenirken; Türkiye Bankalar Birliği'nden "Birliğin bu konuda herhangi bir çalışması veya görüşmesi bulunmamaktadır" açıklaması geldi.

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    Haberler Ekonomi Emekliye farklı promosyon! 2020'de bankalar emeklilere ne kadar promosyon veriyor? Şartları neler?
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