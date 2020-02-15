ikinci promosyon heyecanı yaşıyor. Yeni promosyonu almaya hazırlanan emekliler, ilkine göre daha yüksek ödeme beklentisi taşıyor. Bankalarınile masaya oturarak halen maaşa göretaban promosyonu artırması beklenirken;'nden "Birliğin bu konuda herhangi bir çalışması veya görüşmesi bulunmamaktadır" açıklaması geldi.