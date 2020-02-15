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    • Ekonomi
    • 15.02.2020 Gazete

    Ayrımcılık yapan tazminat öder mi?

    Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

    Ayrımcılık yapan tazminat öder mi?
    Çalıştığım işyerinde, sırf kadın olduğum için ayrımcılığa maruz kalıyorum. Aynı kıdemde çalıştığım erkek arkadaşlarıma benden çok zam yapıldı. Yasal haklarım var mı?
    Eşitlik ilkesi herşeyden önce anayasal bir haktır. Bu nedenle işvereninizin bu şekilde bir ayrımcılık yapması öncelikle anayasal bir hakkın ihlali niteliğindedir.

    İş hayatında da 4857 sayılı kanun, işverene eşit davranma borcu yüklemiş ve kanunun "Eşit Davranma ilkesi" başlıklı 5. Maddesinde "İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz. İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz. Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz. İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz..." şeklinde düzenlenmiştir.

    Yani, eşit davanma borcu olan işvereniniz bu ilkeyi ihlal ederse, iş akdinizi bu gerekçe ile haklı nedenle feshetme hakkınız olduğu gibi, işvereninize karşı yasal haklarınızla beraber dört maaşa kadar ayrımcılık tazminatına hak kazanabilirsiniz.


    SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL

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