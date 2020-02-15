Ayrımcılık yapan tazminat öder mi?

Eşitlik ilkesi herşeyden önce anayasal bir haktır. Bu nedenle işvereninizin bu şekilde bir ayrımcılık yapması öncelikle anayasal bir hakkın ihlali niteliğindedir.İş hayatında da 4857 sayılı kanun, işverene eşit davranma borcu yüklemiş ve kanunun "Eşit Davranma ilkesi" başlıklı 5. Maddesinde "İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz. İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz. Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz. İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz..." şeklinde düzenlenmiştir.Yani, eşit davanma borcu olan işvereniniz bu ilkeyi ihlal ederse, iş akdinizi bu gerekçe ile haklı nedenle feshetme hakkınız olduğu gibi, işvereninize karşı yasal haklarınızla beraber dört maaşa kadar ayrımcılık tazminatına hak kazanabilirsiniz.