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    • Ekonomi
    • 14.02.2020 09:40
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    • 14.02.2020 09:45

    'dan flaş kararı! Bunu yapan işçi tazminatsız kovuluyor

    Bursa'da güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kişi, çalıştığı sitenin otoparkında bulunan site sakinlerinden birinin aracını alarak otomobille tur attı. Olayın ortaya çıkmasının ardından kovulan görevli, soluğu mahkemede aldı. görevlinin davasını kısmen kabul edip tazminata hükmederken, kararı bozdu.

    Bunu yapan işçi tazminatsız kovuluyor

    Özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı siteden haksız çıkarıldığını ileri süren genç, 'nin yolunu tuttu. , ihbar tazminatı, fazla mesai, genel tatil, ücret ve yıllık izin alacaklarının tahsilini talep etti. Davalı güvenlik şirketi avukatı ise feshin haklı nedene dayandığını, davanın reddini savundu.

    Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı davalı şirket temyiz edince devreye 9. Hukuk Dairesi girdi. Kararda; davacının gece nöbeti sırasında site sakinine ait ve anahtarı görevi gereği kendisine teslim edilen bir aracı keyfi şekilde belirsiz bir süre kullandığının tespit edildiği hatırlatıldı.

    Kararda; "Site sakininin yakıt göstergesindeki farkı görmesi üzerine incelenen güvenlik kamerası görüntülerinden emanet edilen aracı davacı tarafından kullanıldığı ortadadır. Davacının işverene verdiği yazılı savunmasında bir an için boş bulunup araçla markete sigara almaya gittiğini beyan ettiği, bunun üzerine işverenin davacının iş akdini feshettiği anlaşılmaktadır. Güvenlik görevlisi olan davacının anahtarı kendisine teslim edilen korumakla yükümlü olduğu aracı keyfi şekilde kullanması ve bu süre içinde emniyetinden mesul bulunduğu siteyi de terk etmesi doğruluk ve bağlılık kurallarına aykırı olduğu gibi iş yerinin güvenliğini de tehlikeye düşürmektedir. Bu durumda işverence yapılan feshin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II- e ve ı maddelerine göre haklı nedene dayandığı kabul edilerek kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verilmelidir. Taleplerin yazılı şekilde kabulü hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir. Kararın bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir." denildi.

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