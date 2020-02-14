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    • Ekonomi
    • 14.02.2020 09:41
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    • 14.02.2020 09:58

    e 2020 yılında jest ve ek formülü! Asgari ücret brüt ne kadar?

    Ülkemizde milyonları ilgilendiren ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Bu bağlamda 2020 yılında asgari ücretle çalışan vatandaşların maaşlarına yüzde 15 oranında yapılmıştı. Bu zam oranı ile birlikte asgari ücret, asgari geçim indirimi dahil 2 bin 324 TL'ye yükselmişti. Bu zam kararı sonrasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görüşmeler sırasında açıklanan jest konusu gündeme gelmişti. Sonrasında Aile, Çalışma ve Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk verdiği bir röportajda asgari ücret için 75 TL'lik bir jestte bulunduklarını belirtmişti. 2020 asgari ücretin Asgari Geçim İndirimi (AGİ) dahil ne kadar olduğu ve nasıl hesaplandığı gibi bilgiler haberimizde.

    Asgari ücrete 2020 yılında jest ve ek zam formülü

    Asgari ücretle çalışan vatandaşların maaşlarına 2020 yılında ek artış olması adına hükümet kanadından gelebilecek ek zamlar araştırılıyor. Bizlerde bu ek zam olanlarını araştırdık. Ülkemizde asgari ücret gündemden düşmeyen konular arasında yer alıyor. Aralık ayında yapılan toplantıların ardından belirlenen 2020 asgari ücret net ve brüt rakamlarını sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dile getirilen asgari ücret jestinin en olduğuna ilişkin açıklama Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Bakan Selçuk yapmış olduğu konuşmasında işverenlerin 2020 yılı asgari ücreti için 2 bin 250 TL maaş düşündüklerini dile getirdi.

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