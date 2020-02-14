Asgari ücretle çalışan vatandaşların maaşlarına 2020 yılında ek artış olması adına hükümet kanadından gelebilecek ek zamlar araştırılıyor. Bizlerde bu ek zam olanlarını araştırdık. Ülkemizde asgari ücret gündemden düşmeyen konular arasında yer alıyor. Aralık ayında yapılan toplantıların ardından belirlenen 2020 asgari ücret net ve brüt rakamlarını sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dile getirilen asgari ücret jestinin en olduğuna ilişkin açıklama Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Bakan Selçuk yapmış olduğu konuşmasında işverenlerin 2020 yılı asgari ücreti için 2 bin 250 TL maaş düşündüklerini dile getirdi.

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