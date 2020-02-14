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    • Ekonomi
    • 14.02.2020 10:09
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    • 14.02.2020 10:09

    14 Şubat yattı mı? 2020 hangileri?

    yatan iller listesi yayınlandı mı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım maaşından yararlanan vatandaşlar, bu ayki ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, ? 2020 hangileri?

    14 Şubat evde bakım maaşı yattı mı?

    14 Şubat evde akım maaşı yattı mı? ödemelerinin bu ay ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Ödemeler normalde her ayın 15'i itibarıyla yapılıyor. 15 Şubat'ın hafta sonuna denk gelmesi ile birlikte ödemelerin bugün hesaplara yatırılıp yatırılmayacağı araştırılıyor. Engelli ve yaşlıların bakımı için ailelere verilen hangileri? belli oldu mu? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

    14 ŞUBAT EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

    Evde bakım aylığı, her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırımaya başlıyor. Bu ayın evde bakım maaşları henüz yatmadı. Evde bakım maaşlarının önümüzdeki hafta pazartesi gününden itibaren yatırılması bekleniyor. Ödemelerin hangi illere yattığını gösteren güncel liste belli olduğunda takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

    Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

    EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

    SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

    EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL TAKİP EDİLİR?

    Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.

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    Haberler Ekonomi 14 Şubat evde bakım maaşı yattı mı? 2020 evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
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