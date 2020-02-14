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    • Ekonomi
    • 14.02.2020 13:06
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    • 14.02.2020 13:13

    Borcu olanlara süper haber geldi! larının leri siliniyor

    Borcu olan vatandaşlara güzel haberler geliyor. lerinin silinmesi gündeme gelebilir. Kredi kartı ve kredisi borcunu ödeyemeyip üzerine faiz işletilmiş kişiler için umutlandıran teklif geldi. Teklif meclisten geçerse birçok vatandaşın kredi borcu ve kredi kartı ları silinebilecek. Aynı zamanda bankalara olan borçlarınızı tek bir bankada birleştirme şansınız bulunmakta. Geçtiğimiz ay ise Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,60'tan 1,40'a düşürülmüştü

    Kredi borcu ve kredi kartı borçlarının faizleri siliniyor

    Kredi borcu ve kredi kartı borçlarının faizleri silinecek mi ve kredi kartı borcu biriken faizlere af mı geliyor? Soruları oldukça popüler durumda olmaktadır. Banka kredisi ödenemeyen borçların faizleri silinecek mi? Teklif mecliste. Eğer meclisten geçerse ödenmeyen borçların faizleri silinecek. Tüketici kredileri ve kredi kartları borçlarının faizinin silinerek yeniden yapılandırılması için TBMM Başkanlığına kanun teklifi sunuldu. Ödenemez durumda bulunan tüketici kredisi borçlarının yeniden yapılandırılması için TBMM Başkanlığına kanun teklifi verildi

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    Haberler Ekonomi Borcu olanlara süper haber geldi! Kredi borcu ve kredi kartı borçlarının faizleri siliniyor
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