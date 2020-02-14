Kredi borcu ve kredi kartı borçlarının faizleri silinecek mi ve kredi kartı borcu biriken faizlere af mı geliyor? Soruları oldukça popüler durumda olmaktadır. Banka kredisi ödenemeyen borçların faizleri silinecek mi? Teklif mecliste. Eğer meclisten geçerse ödenmeyen borçların faizleri silinecek. Tüketici kredileri ve kredi kartları borçlarının faizinin silinerek yeniden yapılandırılması için TBMM Başkanlığına kanun teklifi sunuldu. Ödenemez durumda bulunan tüketici kredisi borçlarının yeniden yapılandırılması için TBMM Başkanlığına kanun teklifi verildi

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