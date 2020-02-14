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    • Ekonomi
    • 14.02.2020 22:28
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    • 14.02.2020 22:28

    Şubat ayında kredi faizleri düşecek mi? Bankaların güncel taşıt, konut ve ihtiyaç faiz oranları kaç oldu?

    ndaki güncel durum her gün on binlerce kişi tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar bir yandan ev ve araba fiyatlarını takip ederken bankaların indirim açıklamalarını da inceliyor. Son altı aylık sürece bakıldığında faizlerdeki indirimlerle birlikte on binlerce kişinin kredi çekmek için bankalara talepte bulunduğu görülüyor. Bu kapsamda vatandaşlar "Şubat ayında kredi faizleri düşecek mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte bankaların güncel taşıt, konut ve ihtiyaç faiz oranları

    Şubat ayında kredi faizleri düşecek mi?

    Şubat ayı güncel kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Ev ve araba almak isteyen on binlerce kişi güncel faiz oranları hakkında bilgi edinmek istiyor. Bankalar aracılığıyla son altı aylık dönemde vatandaşlar 0.99, 0.95, 0.89 ve 0.79 fırsatları peş peşe sunuldu. Faizlerin düşüp düşmeyeceğini merak edenler ise "Şubat ayında kredi faizleri düşecek mi?" sorusuna yanıt arıyor. Uzmanlar gelecek haftalarda bankalardan yeni faiz indirim haberlerinin geleceğini tahmin ediyor. Peki, bankaların güncel taşıt, konut ve ihtiyaç faiz oranları kaç oldu? İşte detaylar

    GÜNCEL TAŞIT, KONUT VE İHTİYAÇ FAİZ ORANLARI

    HALKBANK FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: 1.15
    Taşıt kredisi: 1.02
    Konut kredisi: 0.99

    Diğer bankaların güncel kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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    Haberler Ekonomi Şubat ayında kredi faizleri düşecek mi? Bankaların güncel taşıt, konut ve ihtiyaç faiz oranları kaç oldu?
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