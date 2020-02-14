Şubat ayında kredi faizleri düşecek mi? Bankaların güncel taşıt, konut ve ihtiyaç faiz oranları kaç oldu?

Şubat ayı güncel kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Ev ve araba almak isteyen on binlerce kişi güncel faiz oranları hakkında bilgi edinmek istiyor. Bankalar aracılığıyla son altı aylık dönemde vatandaşlar 0.99, 0.95, 0.89 ve 0.79 fırsatları peş peşe sunuldu. Faizlerin düşüp düşmeyeceğini merak edenler ise "Şubat ayında kredi faizleri düşecek mi?" sorusuna yanıt arıyor. Uzmanlar gelecek haftalarda bankalardan yeni faiz indirim haberlerinin geleceğini tahmin ediyor. Peki, bankaların güncel taşıt, konut ve ihtiyaç faiz oranları kaç oldu? İşte detaylar

GÜNCEL TAŞIT, KONUT VE İHTİYAÇ FAİZ ORANLARI

HALKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.15

Taşıt kredisi: 1.02

Konut kredisi: 0.99

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