Tarım ve Orman Bakanlığı gıda ürünlerinde hile yapan 74 firma ve 99 ürünü tek tek açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın duyurduğu hileli ürünler arasında alkollü ve alkolsüz içecekler, et ürünleri bulunuyor. Vatandaşlar bu kapsamda hileli ürünleri öğrenmek istiyor. İşte çay, bal, çikolata, yağ, kahve ve yoğurt ürünlerinde hile yapan firmalar

BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri Bakanlık olarak büyük bir titizlikle yürütülmektedir.

5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" ve bu Kanun kapsamında hazırlanan, "Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik" gereğince; laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.