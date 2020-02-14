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    • Ekonomi
    • 14.02.2020 21:58
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    • 14.02.2020 21:58

    Çay, bal, çikolata, yağ, kahve ve yoğurt ürünlerinde hangileri? Bakanlık açıkladı!

    Tarım ve Orman Bakanlığı, laboratuvar incelemesi sonucu taklit ve tağşiş yapıldığı saptanan 74 firmaya ait 99 ürünü ifşa etti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu gece itibarıyla Bakanlığımızın sitesinden 74 firmayı da ifşa ederek tam 99 ürünle ilgili ifşalarımıza devam ediyoruz" demişti. Hileli ürünler arasında alkollü ve alkolsüz içecekler, et ve et ürünleri, bal, baharat ve çay bulunuyor. Peki, Çay, bal, çikolata, yağ, kahve ve yoğurt ürünlerinde hangileri? İşte detaylar

    Ürünlerde hile yapan firmalar hangileri? Bakanlık açıkladı!

    Tarım ve Orman Bakanlığı gıda ürünlerinde hile yapan 74 firma ve 99 ürünü tek tek açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın duyurduğu hileli ürünler arasında alkollü ve alkolsüz içecekler, et ürünleri bulunuyor. Vatandaşlar bu kapsamda hileli ürünleri öğrenmek istiyor. İşte çay, bal, çikolata, yağ, kahve ve yoğurt ürünlerinde hile yapan firmalar

    BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA

    Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    "Ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri Bakanlık olarak büyük bir titizlikle yürütülmektedir.
    5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" ve bu Kanun kapsamında hazırlanan, "Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik" gereğince; laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

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    Haberler Ekonomi Çay, bal, çikolata, yağ, kahve ve yoğurt ürünlerinde hile yapan firmalar hangileri? Bakanlık açıkladı!
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