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    • 14.02.2020 19:40
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    • 14.02.2020 19:55

    Son dakika: , gıda ürünlerinde hile yapan 74 firma ve 93 ürünü ilan etti

    Son dakika haberine göre , gıda ürünlerinde hile yapan 74 firma ve 93 ürünü ilan etti. Tarım ve Orman Bakanı Bakan Pakdemirli, "Bu gece itibarıyla Bakanlığımızın sitesinden 74 firmayı da ifşa ederek tam 99 ürünle ilgili ifşalarımıza devam ediyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

    Bakanlık hile yapan 74 firma ve 93 ürünü ilan etti
    Son dakika haberine göre , gıda ürünlerinde hile yapan 74 firma ve 93 ürünü ilan etti. Tarım ve Orman Bakanı Bakan Pakdemirli, "Bu gece itibarıyla Bakanlığımızın sitesinden 74 firmayı da ifşa ederek tam 99 ürünle ilgili ifşalarımıza devam ediyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

    Hileli ürünler arasında, alkollü ve alkolsüz içecekler, et ve et ürünleri, bal, baharat ve çay var.

    İŞTE HALKIN SAĞLIĞIYLA OYNAYAN O FİRMALAR


    Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli ürünler arasında alkollü ve alkolsüz içecekler, et ürünleri bulunuyor.

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu gece itibarıyla Bakanlığımızın sitesinden 74 firmayı da ifşa ederek tam 99 ürünle ilgili ifşalarımıza devam ediyoruz" demişti.

    Bakan Pakdemirli, "Tüm ülkede ürün bazlı denetim seferberliğine başlıyoruz. Altı gün devam edecek denetim seferberliğine pazartesi itibarıyla başlıyoruz" diye konuşmuştu.

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