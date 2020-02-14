Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı , gıda ürünlerinde hile yapan 74 firma ve 93 ürünü ilan etti. Tarım ve Orman Bakanı Bakan Pakdemirli,açıklamasında bulunmuştu.

Hileli ürünler arasında, alkollü ve alkolsüz içecekler, et ve et ürünleri, bal, baharat ve çay var.



Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli ürünler arasında alkollü ve alkolsüz içecekler, et ürünleri bulunuyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu gece itibarıyla Bakanlığımızın sitesinden 74 firmayı da ifşa ederek tam 99 ürünle ilgili ifşalarımıza devam ediyoruz" demişti.

Bakan Pakdemirli, "Tüm ülkede ürün bazlı denetim seferberliğine başlıyoruz. Altı gün devam edecek denetim seferberliğine pazartesi itibarıyla başlıyoruz" diye konuşmuştu.