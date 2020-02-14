Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 14.02.2020 16:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.02.2020 16:30

    Son dakika: Atlasglobal iflas başvurusu yaptı! Uçuşları resmen durdurdu

    Son dakika haberine göreSivil Havacılık Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Atlasglobal Havayolları'nın iflas başvurusu yaptığı ve operasyonlarının durdurulduğu bildirildi.

    Resmen açıklandı! Hava yolu şirketi uçuşlarını durdurdu

    Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Twitter'dan yaptığı açıklama şirketin iflas başvurusunda bulunduğunu ve operasyonlarının durdurulduğunu bildirdi.



    TARİFELİ UÇUŞLARINI DURDURMUŞTU
    Bir süredir mali kriz yaşadığı bilinen yerli havayolu şirketi Atlasglobal, kasım ayında yaptığı basın duyurusu ile 21 Aralık tarihine kadar uçuşlarını durdurma kararı aldığını açıklamıştı. Şirket yaptığı açıklamada, 2019 yılı Nisan ayı itibariyle Havalimanı'na geçişle birlikte lojistik ve operasyonel maliyetlerde yaşanan büyük artışın şirket açısından 2016/2017 kayıplarını yeterli sürede telafi etme imkanını ortadan kaldırdığını dile getirmişti.

    Atlasglobal, "Nakit akışımızdaki gerekli yapılandırma ve iyileştirmeyi sağlamak amacıyla, tüm uçuşları geçici süre ile durduk" açıklaması yapmıştı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Son dakika: Atlasglobal iflas başvurusu yaptı! Uçuşları resmen durdurdu
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri