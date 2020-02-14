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    • Ekonomi
    • 14.02.2020 16:35
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    • 14.02.2020 16:37

    Fındık fiyatlarında son durum! Güncel 14 Şubat fındık fiyatları!

    Ülkemizde fındık önemli bir geçim kaynağıdır. Dünya fındık üretimin büyük bir bölümünü tek başına karşılaşmaktadır. Bu bağlamda 14 Şubat 2020 fındık fiyatları sayfamızda yer almaktadır. Fındık üreticileri mahsullerini ve Ticaret Borsası fiyatlarını karşılaştırarak satabilirler. İllere ve ilçelere göre güncel fındık fiyatları ise farklı seyrine devam ediyor. Türkiye'nin dünya üzerinde sahip olduğu matematik konum, ülkeye birçok avantaj katmıştır. Hiç şüphesiz bu avantajların içerisinde yer alan sal ürün çeşitliliği, ülkenin önemini çok fazla artırmaktadır.

    Fındık fiyatlarında son durum! Güncel 14 Şubat fındık fiyatları!

    Uzmanlar, fındık fiyatının ilerleyen günlerde daha da artabileceğini tahmin ettiklerini belirtiyor. Türkiye'nin dünya üzerinde sahip olduğu matematik konum, ülkeye birçok avantaj katmıştır. Buradaki listelerde belirtilen fındık fiyatları Ordu, Giresun, Düzce, Ünye, Fatsa, Terme ve Trabzon Ticaret Borsaları tarafından duyurulan verilerle derlenmiştir. İşte 2020 yılı fındık alım fiyatları... Bugünün en yüksek fındık fiyatı 21,50 TL ile Giresun'da gerçekleşiyor. En düşük fındık fiyatı ise 15,09 TL ile Çarşamba'da yer alıyor. Fındık meyvesinin oldukça fazla faydası bulunmaktadır. Bu faydalar; enerji verme, cinsel gücü artırma, böbreklerde oluşan kum ve taş düşürme konusunda yardımcı, yapısında bulunan kalsiyum sayesinde çocukların kemik oluşumunda yardımcı ve menopoz dönemlerinde kemik erimelerini engellemede etkilidir.

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    Haberler Ekonomi Fındık fiyatlarında son durum! Güncel 14 Şubat fındık fiyatları!
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