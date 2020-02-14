Uzmanlar, fındık fiyatının ilerleyen günlerde daha da artabileceğini tahmin ettiklerini belirtiyor. Türkiye'nin dünya üzerinde sahip olduğu matematik konum, ülkeye birçok avantaj katmıştır. Buradaki listelerde belirtilen fındık fiyatları Ordu, Giresun, Düzce, Ünye, Fatsa, Terme ve Trabzon Ticaret Borsaları tarafından duyurulan verilerle derlenmiştir. İşte 2020 yılı fındık alım fiyatları... Bugünün en yüksek fındık fiyatı 21,50 TL ile Giresun'da gerçekleşiyor. En düşük fındık fiyatı ise 15,09 TL ile Çarşamba'da yer alıyor. Fındık meyvesinin oldukça fazla faydası bulunmaktadır. Bu faydalar; enerji verme, cinsel gücü artırma, böbreklerde oluşan kum ve taş düşürme konusunda yardımcı, yapısında bulunan kalsiyum sayesinde çocukların kemik oluşumunda yardımcı ve menopoz dönemlerinde kemik erimelerini engellemede etkilidir.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ