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    • Ekonomi
    • 14.02.2020 12:38
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    • 14.02.2020 12:48

    üzerinden yüzlerce meslek dalında binlerce personel alımı yapılacak

    personel ve memur alımları Şubat ayının ortalarında da devam ediyor. Bu bağlamda yüzlerce meslek dalında binlerce personel alınacak. İŞKUR'un açıkladığı kadrolar ve bölümleri takvim.com.tr'de derledik. İŞKUR da yayımlanan personel alımı ilanları için başvurular başladı. İlanlar İŞKUR üzerinde yayımlandığı tarihten itibaren başvurular başlamış olup son başvuru tarihine kadar yapılıyor olması gerekmektedir. Adaylar başvurularını resmi adresi üzerinden gerçekleştirebilirler. İlanlar İŞKUR üzerinde yayımlandığı tarihten itibaren başvurular başlamış olup son başvuru tarihine kadar yapılıyor olması gerekmektedir.

    Yüzlerce meslek dalında 37 bin kişi alınacak

    Türkiye İş Kurumu aracılığı ile farklı kurum ve kuruluşlar tarafından 37 bin memur personel alımı yapılıyor. Başvuru süreci başladı ve Mart ayına kadar devam edecek. İŞKUR da yayımlanan personel alımı ilanları için başvurular başladı. İlanlar İŞKUR üzerinde yayımlandığı tarihten itibaren başvurular başlamış olup son başvuru tarihine kadar yapılıyor olması gerekmektedir. Adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirebilirler. İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış olan ilanlara bakıldığında en çok alım yapılacak meslek dalları arasında aşağıdakiler yer almaktadır. Yüzlerce meslek dalında 37 bin kişi alınacak.

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