emekli ikinci kez bankapromosyon alacakolmanın heyecanınıyaşıyor. 2017'de ilkbanka promosyonunualan emeklilerin pekçoğu için; gözler hemkampanyalara hemde Sosyal GüvenlikKurumu'nun (SGK)bankalarla yapacağıtoplantıya çevrilmişdurumda.

Emekliye en az 600 TL | 2020 emekli banka promosyonları ne kadar olacak?