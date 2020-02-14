Milyonlarca emekli ikinci kez banka promosyon alacak olmanın heyecanını yaşıyor. 2017'de ilk banka promosyonunu alan emeklilerin pek çoğu için 3 yıllık taahhüt süresi dolarken; gözler hem kampanyalara hem de Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bankalarla yapacağı toplantıya çevrilmiş durumda.
- Ekonomi
- 14.02.2020 Gazete
Emekliye en az 600 TL | 2020 emekli banka promosyonları ne kadar olacak?
Milyonlarca emekli ikinci kez banka promosyon alacak olmanın heyecanını yaşıyor. Promosyon rekabeti kızışırken, SGK bankalar ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Taban promosyonun 600 lira seviyesine çıkması bekleniyor. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
Milyonlarca emekli ikinci kez banka promosyon alacak olmanın heyecanını yaşıyor. 2017'de ilk banka promosyonunu alan emeklilerin pek çoğu için 3 yıllık taahhüt süresi dolarken; gözler hem kampanyalara hem de Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bankalarla yapacağı toplantıya çevrilmiş durumda.
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