Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 14.02.2020 17:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.02.2020 17:49

    2020 yılı mazot ve gübre desteği ne kadar?

    Binlerce çiftçinin can damarı olan mazot ve gübre destekleri 2020 yılı için oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda 2020 mazot ve gübre desteği ne zaman verilecek ve ne kadar verileceği sorularının yanıtları sayfamızda yer alacak. 2020 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Çitçilere ödenecek olan destekler gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. Elazığ ve Malatya’daki çiftçilere ödemeleri yapıldı. Diğer iller ile ilgili yapılan açıklamaları bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden takip edebilirsiniz. Peki mazot ve gübre desteği ne kadar? İşte başvuru şartları ve detaylar

    2020 yılı Tarım Bakanlığı mazot ve gübre desteği ne kadar?

    2020 yılı mazot gübre desteği ödemeleri için heyecnalı bekleyiş devam ediyor. 2020 mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? Tarım destekleri 2020 ne kadar? Gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Tarımsal destek için Çiftçi Kayıt Sistemi' ne kayıt olmak gerekiyor.Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında çiftçilere dekar başına destek sağlıyor.
    Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 19 lirası mazot, 8 lirası gübre olmak üzere 27 lira destek sağlanacak.

    DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi 2020 yılı Tarım Bakanlığı mazot ve gübre desteği ne kadar?
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri