2020 yılı mazot gübre desteği ödemeleri için heyecnalı bekleyiş devam ediyor. 2020 mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? Tarım destekleri 2020 ne kadar? Gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Tarımsal destek için Çiftçi Kayıt Sistemi' ne kayıt olmak gerekiyor.Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında çiftçilere dekar başına destek sağlıyor.

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 19 lirası mazot, 8 lirası gübre olmak üzere 27 lira destek sağlanacak.

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