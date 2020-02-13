2020 yılı devlet destekleri hibe, mazot, gübre fındık teşvik miktarı ne kadar? 2020 çiftçi destekleri belli oldu. Türkiye ekonomisinin bel kemiğini oluşturan çiftçilere mazot yardımı artıyor. Bu yıl ilk defa gübre parası da ödenecek. Devlet, bu yıl çobanlara 5 bin lira teşvik verecek ve et üreticisine hayvan başı 25 ila 600 lira destek sağlayacak. Detaylar takvim.com.tr adresinde sizlerle

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