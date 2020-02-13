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    • Ekonomi
    • 13.02.2020 10:50
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    • 13.02.2020 10:50

    Bakan Varank duyurdu: 21 ayın rekoru

    tarafından 2019 Aralık ayına ilişkin rakamları açıklandı. Açıklanan rakamların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından bir açıklama yaparken, "Aralıkta sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 8,6 arttı, 21 ayın rekoruna ulaştı." dedi.

    Bakan Varank duyurdu: 21 ayın rekoru

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aralık 2019'da nin yıllık bazda yüzde 8,6 artışla 21 ayın rekoruna ulaştığını belirterek, "Bu performansı kalıcı hale getirmeye, üretim öncülüğünde büyümeye odaklandık." ifadesini kullandı.

    Bakan Varank, Twitter hesabından sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

    "Aralıkta sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 8,6 arttı, 21 ayın rekoruna ulaştı." bilgisini paylaşan Varank, şunları kaydetti:
    "Bu performansı kalıcı hale getirmeye, üretim öncülüğünde büyümeye odaklandık. Büyümenin hız kazandığı, reel sektörün güçlendiği, istihdamın yükselişe geçtiği bir yıl için çalışıyoruz. Yıllık bazda endeksin tüm bileşenleri pozitif seyir gösterdi. Sermaye malı, ara malı ve yüksek teknoloji alanlarındaki güçlü eğilim, gelecek açısından doğru yolda olduğumuzun göstergesi."

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