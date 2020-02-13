Evde bakım maaşı yatan iller açıklandı mı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına ödenen evde bakım maaşı alan vatandaşlar, Şubat ayının bakım aylığının yatıp yatmadığını merak ediyor. Evde bakım maaşı sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. Peki, 13 Şubat evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı yatan illerin güncel listesi belli oldu mu? İşte e-Devlet giriş ile evde bakım parası sorgulama ekranı...

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER GÜNCEL LİSTE YAYINLANDI MI?

Evde bakım aylığı, her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırımaya başlıyor. Bu ayın evde bakım maaşları henüz yatmadı. Evde bakım maaşlarının hangi illere yattığını gösteren güncel liste belli olduğunda takvim.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.