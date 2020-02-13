Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği 67 ilde 50 bin sosyal konut için talep toplama süreci sona ererken, TOKİ'nin açık satışa sunduğu konutlara talep arttı. Kurayla satışa çıkan birçok projesinde emekli ve dar gelirliye özel kontenjan ayıran TOKİ, açık satışta bulunan konutlarında da emeklinin ev sahibi olabilmesi için uygun koşullar ve uzun vade imkânı sağlıyor. Emeklilerimiz kontenjan ayrılan projelerde; "Emekli kimlik kartı, SGK dökümü, emekli maaşının yatırıldığı banka hesap ekstresi"nden herhangi biri ile TOKİ'ye başvuruda bulunabilecek. Bu projelere başvuruda emekli derneğine üyelik şartı bulunmuyor.

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