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    • Ekonomi
    • 13.02.2020 10:14
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    • 13.02.2020 10:14

    Emekliler için güzel gelişme! Sigara parasına ev sahibi olma imkanı geldi 2020

    Sosyal devlet olmanın şartlarından biri de halkın durumuna uygun şart ve imkanları sağlamaktır. Devlet dar gelirli, engelli ve emekli vatandaşlar için harekete geçti. Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği 67 ilde 50 bin sosyal konut için talep toplama süreci sona ererken, 'nin açık satışa sunduğu konutlara talep arttı. Kurayla satışa çıkan birçok projesinde emekli ve dar gelirliye özel kontenjan ayıran TOKİ, açık satışta bulunan konutlarında da emeklinin ev sahibi olabilmesi için uygun koşullar ve uzun vade imkânı sağlıyor. Konutların başvuru süresi bir kısmı için 29 Mart, bir kısmı için de 28 Haziran'a kadar devam edecek. Satıştaki konutlar için peşinat oranları, projeye göre yüzde 10, 12, 15, 20, 25 olarak değişiklik gösteriyor.

    Emeklileri sevindirecek haber! Sigara parasına ev sahibi olma imkanı

    Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği 67 ilde 50 bin sosyal konut için talep toplama süreci sona ererken, TOKİ'nin açık satışa sunduğu konutlara talep arttı. Kurayla satışa çıkan birçok projesinde emekli ve dar gelirliye özel kontenjan ayıran TOKİ, açık satışta bulunan konutlarında da emeklinin ev sahibi olabilmesi için uygun koşullar ve uzun vade imkânı sağlıyor. Emeklilerimiz kontenjan ayrılan projelerde; "Emekli kimlik kartı, SGK dökümü, emekli maaşının yatırıldığı banka hesap ekstresi"nden herhangi biri ile TOKİ'ye başvuruda bulunabilecek. Bu projelere başvuruda emekli derneğine üyelik şartı bulunmuyor.

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    Haberler Ekonomi Emekliler için güzel gelişme! Sigara parasına ev sahibi olma imkanı geldi TOKİ 2020
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