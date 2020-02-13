Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Dolar en düşük 6.0002 lira ve en yüksek 6.0483 lirayı gördükten sonra, 6.04 – 6.05 lira aralığında, euro ise en düşük 6.5491 lira ve en yüksek 6.6047 lirayı gördükten sonra, 6.60 – 6.61 lira aralığında işlem görmüştü. Piyasalarda bugün TÜİK tarafından açıklanacak 2019 Aralık ayı Sanayi Üretim Endeksi verisi takip edilecek. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 13 Şubat güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

AVRUPA BORSALARI GÜNÜ YÜKSELİŞLE KAPATTI

Avrupa borsaları şirket gelirlerine ilişkin verilerin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,06 yükselerek, 431,07 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,83 artarak 6.104,73 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,07 değer kazanarak, 24.861,28 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,89 yükselişle 13.749,78 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47'lik artışla 7.534,37 seviyesinden kapandı.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 20.06 itibarıyla yüzde 0,229'luk yükselişle 1,089 seviyelerinde işlem gördü