Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 13.02.2020 Gazete

    dan finansal tavsiye

    Finans sektöründe yazılımları üzerine çalışan İzmirli akademisyen , desteğiyle kurduğu şirket bünyesinde 'robo danışman' olarak adlandırılan ve finansal tavsiyeler sunan yapay zeka tabanlı yazılım geliştirdi. 'nin özellikle teknoloji alanında genç girişimcilere ciddi destekler verdiğini dile getiren Ulaşan, "Şirketimizi desteğiyle kurduk. 'ta faaliyet gösteriyoruz. 'in ve inovasyon desteği bize can suyu oldu" dedi.

    Yapay zekadan finansal tavsiye
    Finans sektöründe yazılımları üzerine çalışan İzmirli akademisyen Esra Ulaşan, desteğiyle kurduğu şirket bünyesinde 'robo danışman' olarak adlandırılan ve finansal tavsiyeler sunan yapay zeka tabanlı yazılım geliştirdi. 'nin özellikle teknoloji alanında genç girişimcilere ciddi destekler verdiğini dile getiren Ulaşan, "Şirketimizi TÜBİ- TAK Bireysel Genç Girişimci desteğiyle kurduk. Ege Teknopark'ta faaliyet gösteriyoruz. 'in ve inovasyon desteği bize can suyu oldu" dedi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Yapay zekadan finansal tavsiye
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri