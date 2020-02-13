Yapay zekadan finansal tavsiye

Finans sektöründe yapay zeka yazılımları üzerine çalışan İzmirli akademisyen Esra Ulaşan, TÜBİTAK desteğiyle kurduğu şirket bünyesinde 'robo danışman' olarak adlandırılan ve finansal tavsiyeler sunan yapay zeka tabanlı yazılım geliştirdi. Türkiye'nin özellikle teknoloji alanında genç girişimcilere ciddi destekler verdiğini dile getiren Ulaşan, "Şirketimizi TÜBİ- TAK Bireysel Genç Girişimci desteğiyle kurduk. Ege Teknopark'ta faaliyet gösteriyoruz. KOSGEB'in Ar-Ge ve inovasyon desteği bize can suyu oldu" dedi.
- Ekonomi
- 13.02.2020 Gazete
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