Bakanlık 491 maden sahasını ihaleye çıkıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, hukuki durumu sona eren 491 maden sahasını aramalara açmak üzere ihale edecek.

Genel Müdürlüğün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ihalesi yapılacak sahaların il, erişim numarası, ruhsat grubu, ihale şartnamesi, paftası, koordinatlı dökümleri, alanları ve ihale tarihleri Genel Müdürlüğün sitesinde yayımlanarak en az 15 gün süreyle erişime açık tutulacak.

Kapalı teklif ve açık artırma usulüyle yapılacak ihalelerdeki teminat miktarı, teklif edilen ihale bedelinin yüzde 20'sinden ve taban ihale bedelinden az olamayacak.

Öte yandan, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'nin aynı sayısında yayımlanan ilanına göre, Alaaddin Middle East Ltd'ye Bartın ve Zonguldak'taki iki saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.