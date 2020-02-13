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    • Ekonomi
    • 13.02.2020 Gazete

    Bankaların aldığı ücret ve komisyonlara karşı altın reçete

    Bankaların vatandaştan yıllarca aldığı ücret ve komisyonlar 'haraç' haline gelmişti. Ekonomi yönetimi devreye girdi, bu haksız paralara 'dur' dedi. Ücretlere standart geldi. Sistem 1 mart’ta başlayacak. Peki vatandaş nasıl faydalanacak? Detaylar haberimizde...




    İnternet ve telefondan para göndermek ucuzlayacak.
    500 TL'lik taksit ödemesinde havale 50 kuruş, EFT 1 TL olacak.
    2 bin 500 liralık kira için havale 1, EFT 2 TL'yi aşamayacak.
    Şubeye gidildiğinde ücretler en fazla iki katına çıkabilecek.
    Karttan taksitle avans çeken, para ödemeyecek.
    Kredi kartı yenilemenin artık bedeli olmayacak.
    Hesap özeti için de ücret ödenmeyecek...

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