Bankaların aldığı ücret ve komisyonlara karşı altın reçete

İnternet ve telefondan para göndermek ucuzlayacak.
500 TL'lik taksit ödemesinde havale 50 kuruş, EFT 1 TL olacak.
2 bin 500 liralık kira için havale 1, EFT 2 TL'yi aşamayacak.
Şubeye gidildiğinde ücretler en fazla iki katına çıkabilecek.
Karttan taksitle avans çeken, para ödemeyecek.
Kredi kartı yenilemenin artık bedeli olmayacak.
Hesap özeti için de ücret ödenmeyecek...
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