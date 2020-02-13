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    • Ekonomi
    • 13.02.2020 09:11
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    • 13.02.2020 09:11

    nda son dakika gelişmesi! 13 Şubat , gram, çeyrek, fiyatı ne kadar?

    son dakika... Çin'deki koronavirüs salgınına ilişkin haberlerin yakından takip edildiği altın fiyatları yatay seyrediyor. Dünkü kapanışta 304,20 liradan işlem gören fiyatı, 13 Şubat'a 305,86 liradan başladı. Peki, bugün , gram, çeyrek, fiyatı ne kadar? İşte 13 Şubat ...

    Altın fiyatları ne kadar?

    nda son dakika gelişmesi yaşanıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta 494,00 lira, Cumhuriyet altını 2.024,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,26 düşüşle 304,20 liradan işlem görmüştü. Altın fiyatları yeni güne hafif yukarı yönlü başladı. günün ilk saatlerinde 305,86 liradan işlem gördü. Peki, bugün , gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam kaç TL oldu? İşte 13 Şubat ...

    CANLI ALTIN FİYATLARI

    14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
    173,37
    173,49

    18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
    222,03
    222,19

    22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
    277,39
    277,59

    ALTININ KİLOGRAMI 304 BİN 300 LİRAYA GERİLEDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 304 bin 300 liraya geriledi.

    Altın piyasasında, en düşük 302 bin 600 lira, en yüksek 304 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 azalışla 304 bin 300 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 392 milyon 357 bin 582,90 lira, işlem miktarı ise 1.299 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 396 milyon 992 bin 816,91 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve İş Bankası şeklinde sıralandı.

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    Haberler Ekonomi Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! 13 Şubat 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar?
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