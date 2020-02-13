A101 13 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu satışa çıktı. Sevgililer Günü'ne özel birçok üründe indirime giden A101 marketlerde en çok dikkat çeken Sevgililer Günü ürünleri arasında kalpli pasta yer alıyor. Birbirinden muhteşem indirimli ürünlere bugünden itibaren A101 marketlerde ulaşabilirsiniz. Markete gitmeden önce hangi ürünlerde indirim olduğunu öğrenmek için sayfamızı inceleyebilirsiniz. Peki, A101'de perşembe indirimleri neler? A101'de 13 Şubat kataloğunda neler var? İşte A101 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

A101 13 ŞUBAT 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

HI-LEVEL 39HL560 39″ HD Uydu Alıcılı Led Tv 1.199 TL

LG Q60 Cep Telefonu 1.149 TL

Toshiba 49V5863DAT 49″ Ultra HD Smart Led Tv 2.799 TL

SEG SRF 2831 A+ Buzdolabı 1.199 TL

Papilla Granit Derin Tencere 75 TL

Papilla Granit Tava 75 TL

Emaye Bakraç 39,95 TL

Sinbo Termos 29,95 TL

Nehir Döküm Kek Kalıbı 39,95 TL

Sürahi Buket 6,95 TL

Trend Saklama Kabı 7,50 TL

Cam Tabak 2 TL

Kayık Tabak ve Tatlı Kasesi 4,95 TL

Kapaklı Kase Seti 3'lü 12,50 TL

Bas-Aç Mikrodalga Saklama Kabı 1,75 TL

Kavanoz Çeşitleri 4,95 TL

Rooc Bıçak Çeşitleri 4,95 TL

Trend Uzun Saklama Kabı 5,95 TL

Desenli Matara 4,95 TL

Rende 5,50 TL

Metaltex Ev/Banyo Aksesuarları 9,95 TL

8 Raflı Çok Amaçlı Dolap 235 TL

Ayakkabı Dolabı 149,95 TL

Asılabilir Dolap Düzenleyici 6,50 TL

Makyaj Organizerleri

Küçük Makyaj Organizeri 9,95 TL

Büyük Makyaj Organizeri 19,95 TL

16 Bölmeli Düzenleyici 6,95 TL

Sıvı Sabunluk 5,95 TL

Çiçeklik 89,95 TL

Samsung Cyclone VC07R302MVB/TR Süpürge 499 TL

Canon E404/E414 Çok Fonksiyonlu Yazıcı 179 TL

HI-LEVEL Ürünleri

HI-LEVEL 64 GB Smart USB Bellek 39,95 TL

HI-LEVEL 64 GB Micro SD Kart 39,95 TL

Arzum Starry El Blender Seti 159 TL

Aprilla ATR 7013 Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 39,95 TL

Aprilla ABS 1060 Yağ Ölçerli Dijital Banyo Baskülü 49,95 TL

Sinbo SCM-2932 Elektrikli Çelik Cezve 55 TL

Piranha Karaoke Mikrofon 59,95 TL

Piranha Bluetooth Kulaklık 19,95 TL

Attlas Çantalı Şarjlı Tornavida 49,95 TL

Attlas ECO BT 40 Silikon Tabancası 14,95 TL

Canlı Çiçek Kaktüs 7,95 TL

Canlı Çiçek Büyük Boy Sümbül 7,95 TL

Canlı Çiçek Orkide 34,95 TL

Oyuncak Takla Atan Araçlar Yarış Seti 44,95 TL

Oyuncak Basketbol Çılgın Atış 19,95 TL

Oyuncak Güzellik ve Tamir Seti 9,95 TL

Oyuncak Meyve Desenli Gitar 16,95 TL

Oyuncak Angry Birds Dev Yumurta 12,95 TL

Kitap Çeşitleri 3,95 TL

Sebahattin Ali Kitapları 3,95 TL

Sofra Bezi 4,95 TL

Dertsiz Masa Örtüsü 14,95 TL

Brillant Tek Kişilik %100 Pamuk Nevresim Takımı 74,95 TL

Marie Claire Bayan Dantelli Bralet 17,50 TL

Silk&Blue Ürünleri

Silk&Blue Desenli-Çizgili Bay Boxer 6,50 TL

Silk&Blue Bayan Pamuklu Üçgen Sütyen 14,50 TL

Silk&Blue Bayan Soket Çorap 2'li 5,25 TL

Silk&Blue Bayan Dantelli Atlet 7,95 TL

Silk&Blue Bayan Dantelli Boxer 4,95 TL

Le Petit Marseillais Katı Sabun Çeşitleri 125g 3,7 5TL

Viking Premium Sıvı Sabun Çeşitleri 500ml 5,95 TL

ABC Toz Deterjan 10 Kg 39,95 TL

Kocatepe Damla Sakızı Aromalı Türk Kahvesi / Kakule Aromalı Dibek Kahvesi 100g 5,95 TL

Golden Rose Beauty Likit Göz Kalemi 10,95 TL

Golden Rose Beauty Bayan Likit Mat Ruj Çeşitleri 9,95 TL

Golden Rose Mat Kalem Ruj Çeşitleri 11,95 TL

Özsüt Sefer Usta Çikolatalı Pasta 350g 10,95 TL

Ülker Hindistan Cevizi Parçacıklı Sütlü Çikolata 50g 3,25 TL

Beşüzzi Dondurulmuş Red Velvet Pasta 450g 14,95 TL

Emily Göz / Dudak Kalemi 2,95 TL

Golden Rose Göz Farı 14,95 TL

Dokuzuncu Sayfa:

Danet Dana Kangal Sucuk 300g 13,95 TL

Kemal Kükrer Ürünleri

Kemal Kükrer Hicaz Nar Ekşisi 15,95 TL

Kemal Kükrer Elma Sirkesi 6,95 TL

Torku Pratiko Dondurulmuş Karışık Pizza 11,45 TL

Mezzemarin Dondurulmuş Hamsi Fileto 11,95 TL

Ekici İzmir Tulum Peyniri 14,95 TL

Nuh'un Ankara Domatesli Kalp Makarna 2,45 TL

Natural Hekimce Hindistan Cevizi Yağı 19,95 TL

Becel Sızma Zeytinyağlı Margarin 7,25 TL

Torku Kremalı Bisküvi Çeşitleri 3,45 TL