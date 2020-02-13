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A101'den Sevgililer Günü'ne özel sürpriz ürünler! 13 Şubat 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 marketlerde indirim fırtınası devam ediyor. Sevgililer Günü'ne özel birçok ürünü perşembe kataloğunda müşterilerinin beğenisine sunan A101 marketler, teknolojiden züccaciyeye, oyuncak çeşitlerinden gıdaya kadar çeşit çeşit ürünleri satışa çıkardı. Peki, A101'de bu hafta neler var? A101'de perşembe indirimleri neler? İşte 13 Şubat 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu...

13.02.2020 08:47 - Son Güncelleme: 13.02.2020 08:47
A101'den Sevgililer Günü'ne özel sürpriz ürünler! 13 Şubat 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 13 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Türkiye genelinde 9 bin marketi bulunan A101 marketlerde perşembe kampanyaları satışa çıktı. Sevgililer Günü'ne özel ürünler bu katalogda en çok dikkat çekenler arasında yer aldı. İşte 13 Şubat 2020 A101 aktüel ürünler listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
A101'den Sevgililer Günü'ne özel sürpriz ürünler! 13 Şubat 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu

Toshiba 49V5863DAT 49" 4K Ultra HD Smart LED TV

-3 adet HDMI girişi

-2 adet USB girişi

-Dahili HD uydu alıcılı

-49"

-124 cm

-Smart TV

-Vestel servis güvencesinde 3 yıl garantilidir.

-Ücretsiz montaj

Üretim Yeri: Türkiye

A101'den Sevgililer Günü'ne özel sürpriz ürünler! 13 Şubat 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu

Hi Level 39HL560 39'' HD Uydu Alıcılı Led TV

- 1 Scart girişi

- 1 USB girişi

- 1 HDMI girişi

- Dahili HD uydu alıcılı

- Vestel servis güvencesinde 2 yıl garantilidir.

Üretim Yeri: Türkiye

A101'den Sevgililer Günü'ne özel sürpriz ürünler! 13 Şubat 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu

LG Q60 64 GB Cep Telefonu

- 2.0 gHz sekiz çekirdekli işlemci

- AI cam

- 16 MP + 5 MP + 2 MP üçlü kamera

- 13 MP ön kamera

- DTS :X 3D surround ses

- Parmak izi tanıma

- 3500 mah pil kapasitesi

- 3 GB Ram

- 64 GB dahili hafıza

- 6,26 " HD+Full Vision Ekran

- 2 yıl LG Türkiye garantisi altındadır.

Üretim Yeri: Çin

A101'den Sevgililer Günü'ne özel sürpriz ürünler! 13 Şubat 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu

Seg Buzdolabı Srf 2831 A+

A+ Sınıfı

Çift Kapı

Dondurucu konumu üstte

Genişlik : ~54 cm

Statik soğutma sistemi

Hacim : 240 L

Soğutucu hacim : 198 L

Dondurucu hacim : 42 L

Enerji tüketimi : 0.630 kWh/24 saat

Dondurucu kapasitesi : 2 kg/24 saat

2 Yıl Vestel Garantili

Üretim Yeri: Türkiye

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