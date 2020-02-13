A101'den Sevgililer Günü'ne özel sürpriz ürünler! 13 Şubat 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu
A101 marketlerde indirim fırtınası devam ediyor. Sevgililer Günü'ne özel birçok ürünü perşembe kataloğunda müşterilerinin beğenisine sunan A101 marketler, teknolojiden züccaciyeye, oyuncak çeşitlerinden gıdaya kadar çeşit çeşit ürünleri satışa çıkardı. Peki, A101'de bu hafta neler var? A101'de perşembe indirimleri neler? İşte 13 Şubat 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu...
13.02.2020 08:47
- Son Güncelleme: 13.02.2020 08:47
A101 13 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Türkiye genelinde 9 bin marketi bulunan A101 marketlerde perşembe kampanyaları satışa çıktı. Sevgililer Günü'ne özel ürünler bu katalogda en çok dikkat çekenler arasında yer aldı. İşte 13 Şubat 2020 A101 aktüel ürünler listesi...
LG Q60 64 GB Cep Telefonu
- 2.0 gHz sekiz çekirdekli işlemci
- AI cam
- 16 MP + 5 MP + 2 MP üçlü kamera
- 13 MP ön kamera
- DTS :X 3D surround ses
- Parmak izi tanıma
- 3500 mah pil kapasitesi
- 3 GB Ram
- 64 GB dahili hafıza
- 6,26 " HD+Full Vision Ekran
- 2 yıl LG Türkiye garantisi altındadır.
Üretim Yeri: Çin
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