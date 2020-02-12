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    • Ekonomi
    • 12.02.2020 15:29
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    • 12.02.2020 15:31

    ın üçte ikisi 20 ülkeye gerçekleşti! İşte zirvedeki ülke

    'nin ında ilk 20'de yer alan ülkelere 2019'da 111,2 milyar dolarlık dış satım yapılırken, bu rakam toplam ihracatın yaklaşık yüzde 65'ine karşılık geldi. Söz konusu dönemde ihracatta oransal anlamda en fazla artış ise yüzde 31 ile 'ya yapılan satışlarda oldu.

    İhracatın üçte ikisi 20 ülkeye!

    İstatistik Kurumu () verilerine göre, Türkiye'nin 2018'de 167 milyar 920 milyon dolar olan ı 2019'da 171 milyar 530 milyon dolara ulaştı.

    İhracat sıralamasında ilk 20'de yer alan ülkelere 2018'de 109 milyar 289 milyon dolarlık ihracat yapılırken, geçen yıl 111 milyar 240 milyon dolarlık satış gerçekleştirildi. Böylece 2019'da ihracatın yüzde 64,9'u söz konusu ülkelere yapıldı.

    İRAN VE FAS LİSTEYE GİRDİ
    İlk 20 ülkenin yer aldığı listede, , , Fas, , , BAE, , , ve 'ya yönelik ihracatta artış yaşandı. 2018'deki listede yer alan ve Cezayir, 2019'daki listeye giremedi. Bu ülkelerin yerine ve Fas listede yer aldı.

    Listedeki sıralamalarda değişiklikler de dikkati çekti. En büyük değişim 'da gözlendi. 2018'de Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 9. ülke konumundaki Belçika, geçen yıl 15. sıraya geriledi.

    Öte yandan Rusya'nın 2019'daki ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 13,4 artarak, 4 milyar dolara yaklaştı. Böylece Rusya listede 11'inci sıraya çıktı.

    ZİRVEDEKİ ÜLKE DEĞİŞMEDİ
    birinci sıradaki yerini korudu ancak bu ülkeye yapılan ihracat bir önceki yıla göre 701,5 milyon dolar azalışla 14,3 milyar dolara geriledi. Almanya'yı, 10,8 milyar dolarla , 9,2 milyar dolarla , 8,9 milyar dolarla Irak ve 8 milyar dolarla ABD takip etti.

    Söz konusu dönemde ihracatta oransal anlamda en fazla artış ise yüzde 31 ile Libya'ya yapılan satışlarda oldu. Bu ülkeyi, yüzde 20,9 ile Suudi Arabistan, yüzde 16 ile Fas ve yüzde 14,4 ile Hollanda takip etti.

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