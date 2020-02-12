AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, ülkenin 2019'da Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre ihracatı 171,5 milyar dolara ulaştı, ithalat ise yüzde 9,1 düşüşle 202,7 milyar dolara geriledi.

İhracat rakamları illere göre incelendiğinde, dış satışların yüzde 50,2'sinin İstanbullu firmalar tarafından gerçekleştirildiği görüldü. Milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren il sayısı 2018'de 17 iken, Trabzon ile Çorum'un da eklenmesiyle 2019'da 19'a yükseldi.

Listede yaklaşık 86,2 milyar dolarla ilk sırada yer alan İstanbul'u 10,3 milyar dolarla Bursa, 10,2 milyar dolarla İzmir, 9,8 milyar dolarla Kocaeli, 8,3 milyar dolarla Ankara, 7,4 milyar dolarla Gaziantep, 5,3 milyar dolarla Sakarya, 2,9 milyar dolarla Denizli, 2,9 milyar dolara yakın tutarla Hatay takip etti.





Ayrıca, geçen sene Kayseri ve Manisa'dan yaklaşık 2,2'şer milyar dolar, Konya'dan 2 milyar dolar, Adana'dan 1,9 milyar dolarlık ihracat yapılırken, Mersin'den 1,8 milyar dolar, Çorum'dan 1,5 milyar dolar, Antalya'dan 1,4 milyar dolar, Tekirdağ'dan 1,3 milyar dolar, Trabzon'dan 1,2 milyar dolar ve Eskişehir'den 1,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

50 İLDE İHRACAT YÜKSELDİ

Geçen yıl 50 il dış satımını artırırken, 31 ilin ihracatında düşüş gözlendi. Bu dönemde ihracatını oransal olarak en çok artıran il yüzde 134 ile Kars olurken bu şehri yaklaşık yüzde 108'lik artışla Çorum ve yüzde 96'lık yükselişle Siirt izledi. İhracatını en çok düşüren il ise yaklaşık yüzde 65'lik gerilemeyle Tunceli olurken, bu ili ihracatı yüzde 60 azalan Bayburt ve yüzde 25 düşen Kastamonu takip etti.

Söz konusu dönemde değer bazında ihracatını en çok artıran şehir de 1,2 milyar dolarla İstanbul olarak kayıtlara geçti. Kocaeli 809 milyon dolar, Çorum 800 milyon dolar ve Ankara 704 milyon dolarla ihracatını en çok artıran diğer iller oldu.

Değer bazında en çok ihracat düşüşü olan iller sırasıyla 854 milyon dolarla Bursa, 371 milyon dolarla Sakarya ve 209 milyon dolarla Denizli olarak kaydedildi.

Türkiye'nin 2019'da 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan illeri ve yıllık ihracat rakamları (bin dolar) şöyle: