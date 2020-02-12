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    • 12.02.2020 10:28

    Koronavirüs dünyaca ünlü devi 'i de harekete geçirdi! Virüs geçirmeyen otomobil!

    ’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Koronavirüs ülkenin devini de harekete geçirdi. Çinli otomotiv şirketi , sürücüleri ve yolcuları virüse karşı koruyacak bir otomobil geliştireceğini duyurdu. Volvo’yu da bünyesinde barından Geely tarafından yapılan açıklamada geliştirilecek olan aracın koronavirüsle mücadele kapsamında havayı temizleyeceği ve virüsleri filtreleyeceği belirtildi.

    Koronavirüs dünyaca ünlü otomotiv devini de harekete geçirdi!

    li şirketi 'den yeni bir teknolojik hamle geldi.

    Dünyaca ünlü otomotiv devi Volvo'yu da bünyesinde barındıran Geely, 'virüs geçirmeyen' araba geliştireceğini bildirdi.

    Şirket tarafından yapılan açıklamada geliştirilecek bu otomobilin, sürücü ve yolcuları virüslere karşı koruyacağının altı çizilerek koronavirüsle mücadele kapsamında havayı temizleyecek, virüsleri filtreleyecek sağlıklı ve akıllı arabalar geliştirmek için yaklaşık 53 milyon dolar kaynak aktarıldığı belirtildi.

    Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su An Conghui ise yaptığı açıklamada, "Salgının önlenmesi, toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla uzun süreli bir çaba gerektiriyor. İnsanlar en yaygın ulaşım aracı olan arabalarında çok zaman geçiriyor. Arabalar ikinci evleri gibi" ifadelerini kullandı.

    Geely'nin virüs geçirmeyen araba projesi, otomobil uzmanları ve sosyal medya kullanıcıları tarafından 'nın Model X ve Model S araçlarındaki "Biyolojik Silah Savunma Modu'na" benzetildi.

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