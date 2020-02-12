Çinli otomotiv şirketi Geely'den yeni bir teknolojik hamle geldi.

Dünyaca ünlü otomotiv devi Volvo'yu da bünyesinde barındıran Geely, 'virüs geçirmeyen' araba geliştireceğini bildirdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada geliştirilecek bu otomobilin, sürücü ve yolcuları virüslere karşı koruyacağının altı çizilerek koronavirüsle mücadele kapsamında havayı temizleyecek, virüsleri filtreleyecek sağlıklı ve akıllı arabalar geliştirmek için yaklaşık 53 milyon dolar kaynak aktarıldığı belirtildi.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su An Conghui ise yaptığı açıklamada, "Salgının önlenmesi, toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla uzun süreli bir çaba gerektiriyor. İnsanlar en yaygın ulaşım aracı olan arabalarında çok zaman geçiriyor. Arabalar ikinci evleri gibi" ifadelerini kullandı.

Geely'nin virüs geçirmeyen araba projesi, otomobil uzmanları ve sosyal medya kullanıcıları tarafından Tesla'nın Model X ve Model S araçlarındaki "Biyolojik Silah Savunma Modu'na" benzetildi.