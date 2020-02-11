Altın fiyatları son dakika... Koronavirüs ile ilgili endişelerin ekonomi üzerindeki etkilerin boyutlarına ilişkin belirsizlikler sürerken, güven limanı altın yeniden yükseldi. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 495,00 lira, Cumhuriyet altını 2.027,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,73 yükselişle 304,60 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 11 Şubat canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

173,35

173,47



18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

222,00

222,17



22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

277,35

277,56