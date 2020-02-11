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    • Ekonomi
    • 11.02.2020 08:40
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    • 11.02.2020 08:40

    yükseliş trendinde! 11 Şubat gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    ne kadar oldu? Çin'deki koronavirüsüne ilişkin gelişmeler sonrası, altın güvenli liman olarak yükselişe devam ediyor. Dünkü kapanışta 304,60 liradan işlem gören gram altın, 11 Şubat'a aynı seviyede başladı. Peki, bugün gram, çeyrek, yarımi tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 11 Şubat ...

    Altın fiyatları son dakika... Koronavirüs ile ilgili endişelerin ekonomi üzerindeki etkilerin boyutlarına ilişkin belirsizlikler sürerken, güven limanı altın yeniden yükseldi. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 495,00 lira, Cumhuriyet altını 2.027,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,73 yükselişle 304,60 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 11 Şubat canlı altın fiyatları...

    CANLI ALTIN FİYATLARI

    14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
    173,35
    173,47

    18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
    222,00
    222,17

    22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
    277,35
    277,56

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