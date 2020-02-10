Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 10.02.2020 08:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.02.2020 08:40

    personel alımı yapacak | TÜBİTAK personel alımı başvurusu

    'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre kuruma çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere 11 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alım için son başvuru tarihi 2 Mart olarak açıklanırken, detaylı bilgiler TÜBİTAK ve İŞKUR internet siteleri üzerinden açıklandı.

    TÜBİTAK'tan yeni personel alım ilanı

    Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (), çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere 11 personel alımı gerçekleştirecek.

    Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) Teknoloji Transferi ve Sanayileştirme Başkan Yardımcılığı (TTSBY) bünyesinde görev yapmak üzere 6 teknisyen alınacak.

    Alım için başvurular 2 Mart'a kadar yapılacak.

    Ayrıca, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görev yapmak üzere 5 koruma istihdam edilecek. Bu ilan için son başvuru tarihi ise 14 Şubat olarak belirlendi.

    Detaylı bilgiye TÜBİTAK (www.tubitak.gov.tr) ile Türkiye İş Kurumunun (www.iskur.gov.tr) internet sitelerinden ulaşılabilecek.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerEkonomi HaberleriTÜBİTAK personel alımı yapacak | TÜBİTAK personel alımı başvurusu
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri