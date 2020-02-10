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    • Ekonomi
    • 10.02.2020 09:06
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    • 10.02.2020 09:12

    Son dakika: ların aldıkları ücret ve komisyonlar yeniden düzenlendi! İşte yeni ücret, masraf ve komisyon tarifesi

    Son dakika haberi... Merkez sı ve tarafından yapılan düzenlemeler kapsamında, bankalar tarafından alınabilecek ücret, masraf ve komisyonların sayısı ticari müşterilerde 2 bin 400'den 51'e, finansal tüketicilerde 20'den 16'ya indi. Düzenleme ile ticari kredilerde yüzde 2 ila 6 aralığında belirlenen erken ödeme komisyonu, kalan vadesi 2 yıla kadar olanlarda yüzde 1'e, vadesi 2 yıldan uzun olanlarda yüzde 2'ye düşürüldü. Ticari kredi kartlarında yüzde 3-4 seviyelerinde olan nakit avans komisyonu da yüzde 1 ile sınırlandırıldı. Düzenlemeler 1 Mart'tan itibaren yürürlüğe girecek.



    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), işlem maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla finansal tüketicilerden ve ticari müşterilerden bankaların alabileceği ücret ve komisyonları yeniden düzenledi.

    Yapılan düzenleme kapsamında, BDDK'nın "Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"inde değişiklik içeren yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

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