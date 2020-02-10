



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), işlem maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla finansal tüketicilerden ve ticari müşterilerden bankaların alabileceği ücret ve komisyonları yeniden düzenledi.

Yapılan düzenleme kapsamında, BDDK'nın "Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"inde değişiklik içeren yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.