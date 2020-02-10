Yeni akbil fiyatları ne kadar? İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamada, yüzde 35'lik zamlı fiyatların bugünden itibaren geçerli olacağı bildirilmişti. Söz konusu zamla birlikte, Özel Halk Otobüsü, İETT, metro ve metrobüs tariflerinde en kısa mesafe ücreti, 2,60 TL'den 3,50 TL'ye yükseldi. Peki, zam geldi fiyatlar nasıl oldu? metro, metrobüs akbil fiyatları ne kadar? Yeni İETT fiyatları kaç TL oldu? Öğrenci tam abonman fiyatı ne kadar? İşte cevaplar...

2020 İSTANBUL ULAŞIM ZAMLI ÜCRETLERİ NE KADAR?

İBB'nin yazılı açıklaması şu şekilde:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanlık ettiği UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi), 6 Şubat 2020 tarihli toplantıda İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (İSTESOB) teklifiyle, İstanbul'daki toplu taşıma ücretlerinde artışa gidilmesi yönünde karar aldı. 10 Şubat Pazartesi günü uygulamaya konulacak yeni toplu taşıma tarifesinde; 2,60 lira olan tam elektronik bilet 3,50 lira, 1,25 lira olan öğrenci bileti 1,75 lira olacak. 205 lira olan Tam Mavi Kart 275 lira, 40 lira olan Öğrenci Mavi Kartı ise 50 liradan satılacak.

DETAYLAR BİR SONRAKİ SAYFADA