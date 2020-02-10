Deprem hasarını yüzde 80 oranında azaltılmasını sağlayan sismik izolatörlerin test edildiği Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Sismik İzolatör Test Merkezi'nin Türkiye'de tek, dünyada ise ilk 5 laboratuvar arasında yer aldığı ifade edildi.

Merkezin sorumlusu Doç. Dr. Gökhan Özdemir, Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden gelen prototip izolatörleri düşeyde 2 bin ton, yatayda 200 ton yükleme kapasitesiyle test ettiklerini belirterek, "Doğru tasarlanmış bir yapıyla bu amacımızı gerçekleştiriyorsak eğer, yüzde 80 oranında bizim binamızın üzerine gelecek olan deprem kuvvetlerine azaltmamız mümkün, depreme karşı sismik izolasyonun en büyük avantajı da bu" dedi.