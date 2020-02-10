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    • Ekonomi
    • 10.02.2020 11:20
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    • 10.02.2020 11:22

    in etkisini yüzde 80 azaltacak sistem! 'de ilk dünyada ise ilk 5'te

    ’da meydana gelen 6.8’lik in ardından depremden en az hasarla nasıl kurtuluruz sorusunun cevabı aranmaya başladı. Bu kapsamda , deprem hasarını yüzde 80 azaltacak bir merkez geliştirdi. Geliştirilen merkez ’de tek dünyada ise ilk 5 laboratuvar arasında yer alıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan merkezin sorumlusu Doç. Dr. , "Doğru tasarlanmış bir yapıyla bu amacımızı gerçekleştiriyorsak eğer, yüzde 80 oranında bizim binamızın üzerine gelecek olan deprem kuvvetlerine azaltmamız mümkün, depreme karşı sismik izolasyonun en büyük avantajı da bu” ifadelerini kullandı.

    Deprem hasarını yüzde 80 oranında azaltılmasını sağlayan sismik izolatörlerin test edildiği Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Sismik İzolatör Test Merkezi'nin Türkiye'de tek, dünyada ise ilk 5 laboratuvar arasında yer aldığı ifade edildi.

    Merkezin sorumlusu Doç. Dr. Gökhan Özdemir, Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden gelen prototip izolatörleri düşeyde 2 bin ton, yatayda 200 ton yükleme kapasitesiyle test ettiklerini belirterek, "Doğru tasarlanmış bir yapıyla bu amacımızı gerçekleştiriyorsak eğer, yüzde 80 oranında bizim binamızın üzerine gelecek olan deprem kuvvetlerine azaltmamız mümkün, depreme karşı sismik izolasyonun en büyük avantajı da bu" dedi.

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