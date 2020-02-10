Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, cuma günü kapanışta çeyrek altın 492,00 lira, Cumhuriyet altını 2.013,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,40 yükselişle 302,40 liradan işlem görmüştü. Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 10 Şubat Pazartesi canlı altın fiyatları...

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