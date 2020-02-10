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    • 10.02.2020 08:04

    Son dakika: Gram, yükselişte! 10 Şubat canlı ne kadar, kaç TL oldu?

    nda son dakika... Piyasalarda yaşanan gelişmeler sonrası karışık seyreden altın fiyatları, yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Cuma günü kapanışta 302,40 liradan işlem gören , 10 Şubat'a 303,94 liradan başladı. Güncel altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım ve fiyatları ne kadar? İşte 10 Şubat ...

    Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, cuma günü kapanışta çeyrek altın 492,00 lira, Cumhuriyet altını 2.013,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,40 yükselişle 302,40 liradan işlem görmüştü. Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 10 Şubat Pazartesi canlı altın fiyatları...

    CANLI ALTIN FİYATLARI

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