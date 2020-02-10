Piyasalara büyük müjde! İş dünyasına 10 yıl vadeli TL kredi geliyor

Kalkınma Yatırım Bankası, 2020'de işletmelere 10 yıl vadeli TL kredisi vermeyi planlıyor. Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, kredinin TLREF'e endekslenebileceğini belirterek, "Özellikle TL kazanıp, döviz borcu olanların kur saldırısı sırasında zorlandığını gördük. Bunun için cari açığı düşüren, istihdamı destekleyen, ithalatı azaltan yatırımlara biz de uzun vadeli TL kredisi kullandıracağız" dedi. Öztop ile yeni dönemdeki hedeflerini konuştuk...



Kalkınma Bankası kabuk değiştirdi. Ankara'dan İstanbul'a taşındı. Geldiğinizden bu yana neler değişti bankada?

2019 Kalkınma Yatırım Bankası için değişim ve dönüşüm yılı oldu. Öncelikle bankanın yeni bir kanunu var. Kalkınmanın yanına yatırım bankacılığı da eklendi. Türkiye Kalkınma Fonu'nu kurduk. Onun altında da 'Teknoloji ve İnovasyon' ile 'Bölgesel Kalkınma' adında iki alt fon var. Burası Dünya Bankası, Avrupa Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Alman Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası gibi yerlerden fon bulan bir bankaydı. Ancak buralardan bulunan kaynak genellikle onların çerçevesini çizdiği alanlarda kullanılıyor. Biz şimdi eurobondlar da çıkararak finansmanımızı daha sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Ankara'dan İstanbul'a taşınırken gelmek istemeyenler oldu. 600 kişiden 60 personel İstanbul'a gelmeyi kabul etti. Kalanlar kamuda başka yerlere gönderildi. Biz de İstanbul'da sıfırdan bir banka kurmuş olduk. 170 kişiyi işe aldık, daha da büyüyeceğiz. Önemli olan bankanın kurumsal hafızasını korumaktı.