Dolar son dakika... Piyasalarda takip edilen ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci, Trump'ın tamamen temize çıkarılması ve akanmasıyla sonuçlandı. Son zamanlarda piyasalarda, Çin'deki koronavirüsüne ilişkin haber akışı gündemin odağında. Uzmanlar, Suriye ile ilgili gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 10 Şubat güncel döviz kurları...

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