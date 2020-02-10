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    • Ekonomi
    • 10.02.2020 07:48
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    • 10.02.2020 07:48

    son dakika! Dolarda iki yönlü dalgalanma! 10 Şubat ve dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu?

    da son dakika hareketliliği yaşanıyor. Geçtiğimiz haftanın kapanışında 6.03 – 6.04 lira aralığında işlem gören dolar kuru, 10 Şubat'a düşüşle başladı. Dolar kurunda birkaç gündür iki yönlü dalgalanma görülüyor. Güncel döviz kurları için yatırımcıların araştırmaları sürüyor. Peki, bugün ve , kaç TL oldu? İşte 10 Şubat güncel döviz kurları...

    Dolar son dakika... Piyasalarda takip edilen ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci, Trump'ın tamamen temize çıkarılması ve akanmasıyla sonuçlandı. Son zamanlarda piyasalarda, Çin'deki koronavirüsüne ilişkin haber akışı gündemin odağında. Uzmanlar, Suriye ile ilgili gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 10 Şubat güncel döviz kurları...

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