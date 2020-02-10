Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 10.02.2020 18:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.02.2020 18:47

    Son dakika: Borsa günü düşüşle tamamladı!

    'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,21 değer kaybıyla 118.341,52 puandan tamamladı. Yarın yurt dışında Merkez Bankası () Başkanı Jerome Powell'ın konuşması ve 'de büyüme verisinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 118.000 seviyesinin destek, 122.500'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

    Borsa günü düşüşle tamamladı

    'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,21 değer kaybıyla 118.341,52 puandan tamamladı.

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.673,62 puan azalırken, toplam işlem hacmi 14,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,86, holding endeksi yüzde 3,13 azaldı.

    Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,62 ile tekstil, deri en çok gerileyen ise yüzde 5,75 ile finansal, kiralama, faktoring oldu.

    Analistler, 'ye ilişkin gelişmelerle birlikte borsada satış baskısının arttığını belirtti.

    Yarın yurt dışında Merkez Bankası () Başkanı Jerome Powell'ın konuşması ve 'de büyüme verisinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 118.000 seviyesinin destek, 122.500'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika: Borsa günü düşüşle tamamladı!
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri