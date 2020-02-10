Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 10.02.2020 19:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.02.2020 19:46

    'da günü en çok değer kazanan hisseler

    Gün içinde en düşük 116.647,79 puanı, en yüksek 121.189,73 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,21 değer kaybıyla tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,90 artışla 304 bin 500 liraya yükseldi. İşte 2020 tarihinde en çok değer kazanan hisseler...

    Borsada değer kazanan hisseler

    'da BIST 100 endeksi, 2.673,62 puan azalarak 118.341,52 puandan kapandı.

    BIST 100 endeksi, haftaya 555,76 puan ve 0,46 azalışla 120.459,39 puandan başladı. Gün içinde en düşük 116.647,79 puanı, en yüksek 121.189,73 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,21 düşüşle 118.341,52 puandan tamamladı.

    Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,29, sanayi endeksi yüzde 2,31, hizmetler endeksi yüzde 2,17, teknoloji endeksi yüzde 1,88 değer kaybetti.

    BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 3.049,29 puan ve yüzde 2,11 düşerek 141.798,78 puandan kapandı. İşlem gören 527 hisse senedinin 72'si prim yaptı, 340'ı geriledi. Türk Hava Yolları, Petkim, Garanti Bankası, ASELSAN ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

    BORSADA DEĞER KAZANAN HİSSELER
    Borsa 'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) Değer kazanan 14 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Turcas Petrol 3,65 3,37 8,31
    Brisa 10,06 9,66 4,14
    Bursa Çimento 5,00 4,84 3,33
    İş Y. Men. Değ. 5,28 5,19 1,73
    Eczacıbaşı Yatırım 11,48 11,29 1,68
    Good-Year 5,14 5,06 1,58
    Gübre Fabrik. 11,61 11,44 1,49
    Vestel 16,00 15,77 1,46
    Kordsa Teknik Tekstil 14,61 14,44 1,18
    Sasa Polyester 9,29 9,22 0,76
    Adana Çimento (A) 9,75 9,68 0,72
    Yapı ve Kredi Bank. 3,13 3,11 0,64
    Ege Endüstri 710,10 708,40 0,24
    Otokar 158,20 157,90 0,19

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerEkonomi HaberleriBorsa İstanbul'da 10 Şubat günü en çok değer kazanan hisseler
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri