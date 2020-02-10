Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.673,62 puan azalarak 118.341,52 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 555,76 puan ve 0,46 azalışla 120.459,39 puandan başladı. Gün içinde en düşük 116.647,79 puanı, en yüksek 121.189,73 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,21 düşüşle 118.341,52 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,29, sanayi endeksi yüzde 2,31, hizmetler endeksi yüzde 2,17, teknoloji endeksi yüzde 1,88 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 3.049,29 puan ve yüzde 2,11 düşerek 141.798,78 puandan kapandı. İşlem gören 527 hisse senedinin 72'si prim yaptı, 340'ı geriledi. Türk Hava Yolları, Petkim, Garanti Bankası, ASELSAN ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



BORSADA DEĞER KAZANAN HİSSELER

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: