Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vatandaş ve iş dünyasını yakından ilgilendiren banka komisyon ve ücretlerine standart getirildiğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak düşen banka komisyonlarına ilişkin tweet attı. Bakan Albayrak, vatandaşlar ve iş dünyası tarafından bankaların aldığı ücret ve komisyonlarla ilgili şikayetlerin olduğunu ve bunla ilgili standartların getirildiğini söyledi.

Bakan Albayrak'ın tweeti şöyle:

Ticari müşterilerden alınabilecek ücret, masraf ve komisyon sayısı 2 bin 400'den 51'e, finansal tüketicilerde 20'den 16'ya indirildi, önemli sınırlamalar getirildi.



Bu sayede vatandaşlarımızın ve özellikle ticari işlem yapanların maliyetlerinde büyük düşüş sağlandı. pic.twitter.com/XXiwd1Cq9D — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) February 10, 2020

Komisyon, ücret ve masraflarla ilgili yapılan bu önemli düzenlemelerin vatandaşlarımıza ve iş insanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Attığımız her adımda vatandaşlarımızın hukukunu korumaya, maliyetlerini düşürmeye öncelik vermeye devam edeceğiz. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) February 10, 2020





