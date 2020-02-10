Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 10.02.2020 09:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.02.2020 09:28

    'tan banka ücret ve komisyonlarındaki düzenlemelerle ilgili önemli açıklama

    Son dakika haberine göre , iş dünyasını ve milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren banka komisyon ve ücretlerindeki yeni düzenlemelerle ilgili açıklama yaptı.

    Bakan Albayrak'tan banka ücret ve komisyonlarıyla ilgili flaş açıklama

    , vatandaş ve iş dünyasını yakından ilgilendiren banka komisyon ve ücretlerine standart getirildiğini söyledi.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak düşen banka komisyonlarına ilişkin tweet attı. Bakan Albayrak, vatandaşlar ve iş dünyası tarafından bankaların aldığı ücret ve komisyonlarla ilgili şikayetlerin olduğunu ve bunla ilgili standartların getirildiğini söyledi.

    Bakan Albayrak'ın tweeti şöyle:



    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerEkonomi HaberleriHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan banka ücret ve komisyonlarındaki düzenlemelerle ilgili önemli açıklama
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri