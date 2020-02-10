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    • Ekonomi
    • 10.02.2020 21:09
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    • 10.02.2020 21:09

    Son dakika: Avrupa ları 10 Şubat 2020 tarihini karışık seyirle kapandı

    Son dakika haberine göre Avrupa ları, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınına ilişkin endişelerle günü karışık seyirle tamamladı. Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 20.31 itibarıyla yüzde 0,25’lik düşüşle 1,0913 seviyelerinde işlem gördü.

    Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

    Avrupa ları, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınına ilişkin endişelerle günü karışık seyirle tamamladı.

    Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,07 azalarak 424,64 puandan kapandı.

    Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 azalarak 6.015,67 puana geriledi.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,27'lik düşüşle 7.446,88 seviyesinden tamamladı.

    Öte yandan 'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,12 değer kazanarak 24.507,70 puana yükseldi.

    Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,15 artarak 13,494,03 seviyesinden kapandı.

    Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 20.31 itibarıyla yüzde 0,25'lik düşüşle 1,0913 seviyelerinde işlem gördü.


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