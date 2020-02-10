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    • 10.02.2020 20:20

    Borsada 10 Şubat 2020 en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,21 değer kaybıyla 118.341,52 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle...

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Klimasan Klima 20,90 22,36 -6,53
    İş Fin.Kir. 4,13 4,40 -6,14
    Aksa Enerji 3,97 4,20 -5,48
    Güneş Sigorta 2,68 2,83 -5,30
    Batı Çimento 3,55 3,74 -5,08
    Trakya Cam 3,74 3,94 -5,08
    Karel Elektronik 17,64 18,58 -5,06
    Kerevitaş Gıda 3,58 3,77 -5,04
    Halk GMYO 1,52 1,60 -5,00
    Net Holding 2,34 2,46 -4,88
    Türk Traktör 59,70 62,55 -4,56
    Odaş Elektrik 2,13 2,23 -4,48
    MLP Sağlık 17,77 18,60 -4,46
    Anadolu Cam 4,07 4,26 -4,46
    Bizim Mağazaları 10,80 11,30 -4,42
    Tekfen Holding 18,30 19,14 -4,39
    Koç Holding 19,33 20,20 -4,31
    Şekerbank 1,34 1,40 -4,29
    GSD Holding 1,57 1,64 -4,27
    Anadolu Grubu Holding 18,19 19,00 -4,26

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