Sigaraya zam var mı? Bugün sosyal medyada çok konuşulan konulardan birisi de sigara zammı oldu. Sosyal medyada sigaraya 6 lira zam yapılacağı ortaya atıldı. Bu bağlamda sigara tiryakileri hemen arama motorlarında sigara zammını araştırmaya başladı. 2020 yılında sigaraya zam gelip gelmeyeceğine dair bir bilgi bulunmuyor. Sigaraya zam konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Daha önce sigara fiyatlarında Nisan ayında yapılan zamdan sonra Ağustos ayı itibariyle yeni zam gelmişti. Peki, sigaraya zam yapılacak mı? Hangi sigara markalarına zam olacak? İşte 10 Şubat güncel sigara fiyatları

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