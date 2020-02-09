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    • Ekonomi
    • 10.02.2020 09:25
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    • 10.02.2020 09:25

    10 Şubat güncel sigara fiyatları listesi! Sigaraya 6 lira yapıldı mı? ?

    Sigaraya 6 TL yapılacak mı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Şubat ayının ortalarına doğru yaklaştığımız şu günlerde sigara fiyatlarına zam yapılacağı iddia edildi. kısa sürede sigara fiyatlarına 6 TL zam yapılacağının konuşulmasıyla birlikte tiryakiler bu iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını merak ediyor. Özellikle şu saatlerde arama motorlarında sigaraya 6 TL zam yapılacak mı sorusu hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. İşte 10 Şubat güncel sigara fiyatları takvim.com.tr'de

    Tiryakiler dikkat! Sigaraya zam var mı?

    Sigaraya zam var mı? Bugün sosyal medyada çok konuşulan konulardan birisi de sigara zammı oldu. Sosyal medyada sigaraya 6 lira zam yapılacağı ortaya atıldı. Bu bağlamda sigara tiryakileri hemen arama motorlarında sigara zammını araştırmaya başladı. 2020 yılında sigaraya zam gelip gelmeyeceğine dair bir bilgi bulunmuyor. Sigaraya zam konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Daha önce sigara fiyatlarında Nisan ayında yapılan zamdan sonra Ağustos ayı itibariyle yeni zam gelmişti. Peki, sigaraya zam yapılacak mı? Hangi sigara markalarına zam olacak? İşte 10 Şubat güncel sigara fiyatları

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