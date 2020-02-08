2020 yılının ilk günlerinden itibaren bankalardan belirli tarihler aralığında kredi faiz indirim açıklamaları geliyor. Bankalar yeni kredi faiz fırsatlarını vatandaşlara sunuyor. Ev ve araç sahibi olmak isteyenlere Bankalar tarafından 0.79, 0.89 ve 0.93 kredi faiz fırsatları ardı ardına duyuruldu. Pazartesi günü açıklama yapan Vakıfbank yeni bir kararla 0.99 olan konut kredisi faizinde indirime gitti. İşte bankaların güncel faiz oranları
VAKIFBANK FAİZ ORANLARI
Sarı Panjur konut kredisi: 0.93
İhtiyaç kredisi: 1.12
Taşıt kredisi: 1.05
Sıfır konut kredisi: 0.79
TEB KREDİ FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi: 0.97
Konut kredisi: 0.99
İhtiyaç kredisi: Vadeye göre 1.02 ve 0.98 arasında değişkenlik gösteriyor
Diğer bankaların güncel kredi faiz oranlarını öğrenmek için bir sonraki sayfaya geçiniz...
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