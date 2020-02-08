Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 08.02.2020 13:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.02.2020 13:29

    'tan Kahramanmaraş ve 'ye teşekkür mesajı

    , " için değişim başlıyor" programı kapsamında dün Kahramanmaraş ve 'de iş dünyası ile bir araya geldi. Ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulunan Albayrak'a her iki ilde de ilgi yoğundu. Bakan Albayrak, yoğun ilgiyi karşılıksız bırakmayarak Twitter hesabından bir teşekkür mesajı yayımladı.

    Bakan Albayrak'tan teşekkür mesajı

    Kahramanmaraş ve 'de iş dünyası ile buluşmasının ardından bölge esnafını ziyaret eden Bakan Albayrak'a vatandaşlar yoğun ilgi göstermişti. Bakan Albayrak yoğun ilgiyi karşılıksız bırakmayarak bugün iki il için teşekkür videosu yayınladı.

    TİCARİ KREDİLERDE FAİZ İNDİRİMİ
    Kahramanmaraş'ta ticari kredilerde faizleri yüzde 8-10 aralığına indirildiğinin müjdesini vermiş ve "Yatırım, üretim ve istihdamı daha da güçlendirmek için finansman maliyetlerini düşürmeyi sürdüreceğiz." demişti.

    GIDA ENFLASYONUYLA MÜCADELEDE YENİ DÖNEM
    Bakan Albayrak Osmaniye'de ise, "Tarımın desteklenmesi ve gıda enflasyonu ile mücadele kapsamında girdi finansmanını ve ürün pazarlanmasını içeren uçtan uca bir sistemi yakında hayata geçireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

    Bakan Albayrak ayrıca, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş ve Osmaniye için "İstiklal ve istikbal mücadelemizin sembol şehirlerinden Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Maraşlı hemşehrilerimizle birlikte olmak bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Kahramanmaraşlı hemşehrilerimize muhabbetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum.



    Osmaniye'de iş insanlarımızla şehrimizin ve ülkemizin ekonomisini, hedeflerimizi konuştuk.Tarımın desteklenmesi ve gıda enflasyonu ile mücadele kapsamında girdi finansmanını ve ürün pazarlanmasını içeren uçtan uca bir sistemi yakında hayata geçireceğiz." mesajlarını paylaşmıştı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerEkonomi HaberleriHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Kahramanmaraş ve Osmaniye'ye teşekkür mesajı
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri