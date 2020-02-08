Kahramanmaraş ve Osmaniye'de iş dünyası ile buluşmasının ardından bölge esnafını ziyaret eden Bakan Albayrak'a vatandaşlar yoğun ilgi göstermişti. Bakan Albayrak yoğun ilgiyi karşılıksız bırakmayarak bugün iki il için teşekkür videosu yayınladı.

TİCARİ KREDİLERDE FAİZ İNDİRİMİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Kahramanmaraş'ta ticari kredilerde faizleri yüzde 8-10 aralığına indirildiğinin müjdesini vermiş ve "Yatırım, üretim ve istihdamı daha da güçlendirmek için finansman maliyetlerini düşürmeyi sürdüreceğiz." demişti.





GIDA ENFLASYONUYLA MÜCADELEDE YENİ DÖNEM

Bakan Albayrak Osmaniye'de ise, "Tarımın desteklenmesi ve gıda enflasyonu ile mücadele kapsamında girdi finansmanını ve ürün pazarlanmasını içeren uçtan uca bir sistemi yakında hayata geçireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Albayrak ayrıca, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş ve Osmaniye için "İstiklal ve istikbal mücadelemizin sembol şehirlerinden Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Maraşlı hemşehrilerimizle birlikte olmak bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Kahramanmaraşlı hemşehrilerimize muhabbetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum.

mesajlarını paylaşmıştı.