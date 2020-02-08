Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi yalanıyor. Altın fiyatları, koronavirüs salgınının genişlediğine ilişkin verilerin açıklanmasına bağlı olarak hafif yükseldi. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 492,00 lira, Cumhuriyet altını 2.013,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,40 yükselişle 302,40 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 8 Şubat canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

172,39

172,51

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

220,77

220,94

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

275,82

276,02

ALTININ KİLOGRAMI 301 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 301 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 301 bin 97,50 lira, en yüksek 302 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 301 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 554 milyon 129 bin 597,75 lira, işlem miktarı ise 1.850 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 556 milyon 19 bin 896,57 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.