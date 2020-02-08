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    • Ekonomi
    • 08.02.2020 07:59
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    • 08.02.2020 07:59

    Altında son dakika yükseliş sürüyor! 8 Şubat gram, çeyrek, yarım, tam ne kadar, kaç TL oldu?

    son dakika... Çinde ortaya çıkan ve yüzlerce kişinin ölümüne sebep olan koronavirüsü salgınının genişediğine ilişkin verilerin açıklanmasına bağlı olarak altın fiyatları hafif yükseldi. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 301 bin 500 liraya yükseldi. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    Altın fiyatları ne kadar?

    nda son dakika gelişmesi yalanıyor. Altın fiyatları, koronavirüs salgınının genişlediğine ilişkin verilerin açıklanmasına bağlı olarak hafif yükseldi. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta 492,00 lira, Cumhuriyet altını 2.013,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,40 yükselişle 302,40 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün , çeyrek altın, ve fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 8 Şubat ...

    CANLI ALTIN FİYATLARI

    14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
    172,39
    172,51

    18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
    220,77
    220,94

    22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
    275,82
    276,02

    ALTININ KİLOGRAMI 301 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 301 bin 500 liraya yükseldi.

    Altın piyasasında, en düşük 301 bin 97,50 lira, en yüksek 302 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 301 bin 500 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 554 milyon 129 bin 597,75 lira, işlem miktarı ise 1.850 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 556 milyon 19 bin 896,57 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.

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