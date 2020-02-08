Bu haber bankalarda parası olanları yakından ilgilendiriyor. 10 yıl boyunca hiç bir işlem yapılmayan hesaplar kapatılıyor. Son 10 yılda bankalarda unutulan para 1 milyar lira olarak açıklandı. Durum böyle olunca, bankalarda kritik hesapların listesini internet sitelerine koymaya başladı. Peki, bankalarda zaman aşımına uğrayan hesaplar için son tarih ne zaman? İşte cevaplar...

SON TARİH NE ZAMAN?

Bankalarda zaman aşımına uğrayacak hesaplar için son tarih 15 Haziran olarak açıklandı.

TMSF'DEN BANKADA HESABI OLANLARA FLAŞ UYARI

10 yıl işlem görmeyen mevduat hesapları TMSF'ye devredileceğini duyuran kurum, "Bankacılık Kanunu'nun 62'nci maddesi gereğince; bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son işlem tarihinden başlayarak on yıl içinde işlem görmeyen hesaplar zamanaşımına tabiidir." denildi.

Ayrıca yapılan açıklamada, "Söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin yayımlanan yönetmeliğin 8'inci maddesi gereğince zaman aşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların listesi Şubat ayı başından itibaren bankaların, TMSF, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği internet sitelerinde Mayıs ayının sonuna kadar yayınlanacak." ifadeleri kullanıldı.

TMSF BANKA HESAPLARI AÇIKLAMASI

TMSF'den yapılan açıklama şöyle:

Bu kapsamda, 2009 yılından itibaren hareket görmeyen zamanaşımına uğramış olan hesaplara ilişkin olarak yayınlanan listelerde ismi bulunan hesap/hak sahiplerinin, Haziran ayının 15'ine kadar işlem yapmaları gerekiyor. Vatandaşların Banka Şubeleri veya Genel Müdürlüklerine başvurmamaları durumunda yasa gereği zamanaşımına uğramış olan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilecektir. Hesap sahiplerinin zaman aşımını sorgulamak için e-devlet veya TMSF'nin Web sitesinden veya https://zamanasimisorgu.tmsf.org.tr/ linginden sorgulama yapabilirler.

TMSF BANKA HESAPLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından belirtilen adrese adınız ve soyadınız ile arama yaptığınız takdirde adınıza hesap olup olmadığını sorgulatabilirsiniz.

TMSF 10 YIL İŞLEM GÖRMEMİŞ HESAP SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

TMSF, tasarruf mevduatı ve katılım fonu sahiplerinin haklarını ve menfaatlerini korumakla mükellef bir kurum. Türkiye'deki mevduat ve katılım fonu kabulüne yetkilidir. Yerli ve yabancı tüm kredi kuruluşları ile merkezi yurt dışında bulunan kredi kuruluşlarının Türkiye'deki şubelerinde bulunan mevduat ve katılım fonları sigorta sistemine dahildir. TMSF, kendisine devredilen bankaların yönetimini üstlenir, bankaların yapılarının güçlendirilmesi veya yeniden yapılandırılması gibi görevler icra eder. Bankalardaki mevduatların sigortalanması, bankalardaki fonların takibi veya gerekli hallerde bu fonların yönlendirilmesi, el konulan bankalardaki mevduat sahiplerinin haklarının ödenmesi ve el konulan bankaların tasfiye ve satış işlemlerinin icrası gibi görevleri de bulunur.

TMSF'NİN GÖREV VE YETKİLERİ NELERDİR?

Genel hatları ile TMSF'nin tanımını ve görevlerini çerçeveledikten sonra biraz daha detay verelim. TMSF'nin görev ve yetkileri, 5441 Sayılı Bankacılık Kanunu'nda 85 maddede düzenlenmiştir. Bu maddelere kısaca değinelim.

TMSF; kredi kuruluşları veya katılım bankaları nezdindeki tasarruf mevduatı ve gerçek kişilere ait katılım fonlarını sigortalar. Bu mevduat ve fonların kapsamı ve tutarını belirler. Riskli sigorta priminin tahsil zamanını ve şeklini belirler. Faaliyet izni kaldırılan katılım bankalarındaki mevduat ve katılım fonlarının sigortalı bölümlerini hak sahiplerine öder. Kredi kuruluşlarının fona devredilmesinin ardından devir, satış ve birleştirme işlemlerini uygular. Faaliyet izni kaldırılan bankanın yönetim ve denetimini devralarak iflas veya tasfiye işlemlerini gerçekleştirir. Fona ilişkin her türlü adli, idari ve icra takipleri, savunmaları ve çözüm üretme gibi işlemleri uygular. Bakanlar Kurulu kararları uyarınca olağanüstü tedbirleri alarak uygular. Finansal piyasalarda güven ve istikrarı sağlamak ve sektörün gelişimi için ilgili kurumlarla koordinasyon halinde çalışmalar yürütür.