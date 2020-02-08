Bakanlığın, "Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men'i Hakkında Tebliğ"leri Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Grup Uluslararası Gözetim Sörvey Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. ve Artımet Uluslararası Gözetim Hizmetleri ve Ticaret Ltd. Şti., Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ hükümlerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle birer ay faaliyette bulunamayacaklar.
Tebliğler, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.
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