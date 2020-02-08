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    • Ekonomi
    • 08.02.2020 09:59
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    • 08.02.2020 09:59

    ndan iki uluslararası gözetim şirketine men cezası

    , iki uluslararası gözetim şirketine ürün güvenliği ve denetimi hükümlerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle birer ay faaliyetten men cezası verdi.

    Ticaret Bakanlığından iki şirkete men cezası

    Bakanlığın, "Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men'i Hakkında Tebliğ"leri 'de yayımlandı.

    Buna göre, Grup Uluslararası Gözetim Sörvey Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. ve Artımet Uluslararası Gözetim Hizmetleri ve Ticaret Ltd. Şti., Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ hükümlerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle birer ay faaliyette bulunamayacaklar.

    Tebliğler, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

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